Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH YING MART làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Bán thời gian Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 232 Đ. Nhật Tảo, Phường 8, Quận 10, Hồ Chí Minh, Quận 10, Quận 10

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận

- Thiết kế hình mock-up sản phẩm, làm và quản lý content A+

- Chạy, quản lý các chiến dịch marketing: Test A/B, chạy quảng cáo …

- Làm video đánh giá bằng AI, đăng lên các kênh mạng xã hội.

- Theo dõi xuyên suốt, điều chỉnh, cập nhật các chiến dịch thường xuyên mỗi ngày.

- Theo dõi ngân sách quảng cáo, báo cáo doanh số hàng tuần.

- Sáng thứ 7 hàng tuần họp Zoom online 1-2 giờ; mục đích: giải đáp khuất mắc, hỗ trợ công việc cho đội nhóm

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có kinh nghiệm chạy quảng cáo, chiến dịch Amazon KDP… là một lợi thế lớn.

- Tiếng Anh có thể đọc hiểu căn bản, trình độ tương đương Toeic 550

- Biết nghiên cứu thị trường, quản lý tối ưu ngân sách marketing.

- Kỷ luật, quản lý thời gian tốt. Cẩn thận, có trách nhiệm cao trong công việc. Thái độ hợp tác làm việc nhóm, tinh thần trách nhiệm tốt

Tại CÔNG TY TNHH YING MART Thì Được Hưởng Những Gì

o Lương: Thỏa thuận.

o Môi trường làm việc thân thiện, học tập phát triển tốt.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH YING MART

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin