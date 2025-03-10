Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH YING MART làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Marketing Tại CÔNG TY TNHH YING MART
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Bán thời gian
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 232 Đ. Nhật Tảo, Phường 8, Quận 10, Hồ Chí Minh, Quận 10, Quận 10
Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận
- Thiết kế hình mock-up sản phẩm, làm và quản lý content A+
- Chạy, quản lý các chiến dịch marketing: Test A/B, chạy quảng cáo …
- Làm video đánh giá bằng AI, đăng lên các kênh mạng xã hội.
- Theo dõi xuyên suốt, điều chỉnh, cập nhật các chiến dịch thường xuyên mỗi ngày.
- Theo dõi ngân sách quảng cáo, báo cáo doanh số hàng tuần.
- Sáng thứ 7 hàng tuần họp Zoom online 1-2 giờ; mục đích: giải đáp khuất mắc, hỗ trợ công việc cho đội nhóm
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Có kinh nghiệm chạy quảng cáo, chiến dịch Amazon KDP… là một lợi thế lớn.
- Tiếng Anh có thể đọc hiểu căn bản, trình độ tương đương Toeic 550
- Biết nghiên cứu thị trường, quản lý tối ưu ngân sách marketing.
- Kỷ luật, quản lý thời gian tốt. Cẩn thận, có trách nhiệm cao trong công việc. Thái độ hợp tác làm việc nhóm, tinh thần trách nhiệm tốt
- Tiếng Anh có thể đọc hiểu căn bản, trình độ tương đương Toeic 550
- Biết nghiên cứu thị trường, quản lý tối ưu ngân sách marketing.
- Kỷ luật, quản lý thời gian tốt. Cẩn thận, có trách nhiệm cao trong công việc. Thái độ hợp tác làm việc nhóm, tinh thần trách nhiệm tốt
Tại CÔNG TY TNHH YING MART Thì Được Hưởng Những Gì
o Lương: Thỏa thuận.
o Môi trường làm việc thân thiện, học tập phát triển tốt.
o Môi trường làm việc thân thiện, học tập phát triển tốt.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH YING MART
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI