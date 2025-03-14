Tuyển Nhân viên Marketing HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI VÀ DU LỊCH MINH HUY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 12 Triệu

Mức lương 9 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 12 - 14 882 Tạ Quang Bửu, P.5, Q.8, Quận 8, Quận 8

Mô Tả Công Việc

Phát triển và thực hiện các chiến lược marketing kỹ thuật số toàn diện cho các sản phẩm/dịch vụ du lịch và logistics của công ty.

Nghiên cứu và phân tích thị trường, đối thủ cạnh tranh để xác định cơ hội và thách thức.

Quản lý và tối ưu hóa các kênh marketing kỹ thuật số, bao gồm SEO, SEM, Social Media Marketing (Facebook, Instagram, Zalo, TikTok...), Email Marketing.

Tạo nội dung hấp dẫn và phù hợp với từng kênh marketing, bao gồm hình ảnh, video, bài viết, infographic.

Theo dõi và phân tích hiệu quả của các chiến dịch marketing, báo cáo kết quả và đề xuất các giải pháp tối ưu.

Quản lý ngân sách marketing và đảm bảo hiệu quả chi tiêu.

Phối hợp với các bộ phận khác trong công ty để thực hiện các chiến dịch marketing hiệu quả.

Xây dựng và duy trì mối quan hệ tốt với các đối tác, influencer.

Cập nhật xu hướng marketing kỹ thuật số mới nhất và áp dụng vào công việc.

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp Đại học hoặc Cao đẳng chuyên ngành Marketing, Truyền thông, hoặc các ngành liên quan.

Ít nhất 1 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Digital Marketing.

Hiểu biết sâu rộng về các kênh marketing kỹ thuật số như SEO, SEM, Social Media Marketing, Email Marketing.

Kỹ năng phân tích dữ liệu và báo cáo hiệu quả.

Kỹ năng viết nội dung tốt, sáng tạo và hấp dẫn.

Kỹ năng quản lý thời gian và làm việc độc lập.

Kỹ năng làm việc nhóm và giao tiếp tốt.

Thành thạo các công cụ marketing kỹ thuật số như Google Analytics, Google Search Console, Facebook Ads Manager, ...

Có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực du lịch hoặc logistics là một lợi thế.

Khả năng sử dụng thành thạo các phần mềm thiết kế đồ họa như Photoshop, Illustrator là một lợi thế.

Tại HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI VÀ DU LỊCH MINH HUY Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, phù hợp với năng lực và kinh nghiệm

Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp và thân thiện.

Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp.

Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao kỹ năng.

Chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế theo quy định của pháp luật.

Các chế độ phúc lợi khác như thưởng lễ, tết, du lịch, team building...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI VÀ DU LỊCH MINH HUY

