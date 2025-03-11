Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU V ULTRA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 14 Triệu

Mức lương 12 - 14 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Phụ trách lên kế hoạch và phát triển nội dung tiếp thị: Tạo ra các nội dung sáng tạo bao gồm marketing video ngắn, livestream, bài viết...trên các nền tảng social media (Facebook, TikTok, Website...) để thu hút khách hàng và duy trì sự quan tâm của họ;

Hỗ trợ Brand Manager xây dựng chiến lược quảng bá thương hiệu cho Brand: Phối hợp triển khai kế hoạch MKT đã đề ra, thực hiện kế hoạch truyền thông và các hoạt động hợp tác Co-Partnership, Co-Marketing, Co-Trading và Tài trợ Sponsorship cho nhãn hàng để tăng nhận diện thương hiệu cho nhãn hàng;

Thực hiện các hoạt động activation, tài trợ tăng tương tác với đối tác, khách hàng;

Phối hợp chặt chẽ với các team nội bộ (B2B, Ecom, TikTok Shop, Affiliate) để triển khai các chiến dịch marketing tích hợp;

Phân tích dữ liệu, đánh giá hiệu quả các chiến dịch và đưa ra báo cáo;

Phối hợp làm việc, booking đội ngũ KOL, KOC, tiếp thị liên kết;

Các công việc khác theo phân công của cấp trên.

Tốt nghiệp cao đẳng, đại học hoặc sau đại học chuyên ngành kinh tế, marketing;

Tối thiểu 1 - 2 năm kinh nghiệm ở lĩnh vực marketing branding, quản lý nhãn hiệu ở nội bộ;

Có kinh nghiệm mảng FMCG, Mỹ phẩm,.....;

Quen thuộc với các nền tảng mạng xã hội như TikTok, Instagram, Shopee, Fanpage,....;

Có mối quan hệ rộng rãi với cộng đồng KOL/KOC và Affiliate là một lợi thế;

Có khả năng sử dụng các phần mềm editor.

Tại CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU V ULTRA Thì Được Hưởng Những Gì

Thử việc: 2 tháng

Cơ hội huấn luyện: Huấn luyện chuyên môn, nghiệp vụ

Đồng nghiệp: Trẻ, năng động, hòa đồng

Ngày nghỉ: Đúng quy định về lao động

Phúc lợi: Chế độ BHXH đầy đủ, teambuilding, thưởng

Phụ cấp khác: đi lại, điện thoại, công tác phí (Tùy theo yêu cầu công việc)

