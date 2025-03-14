Tuyển Nhân viên Marketing Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 14 Triệu

Tuyển Nhân viên Marketing Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 14 Triệu

Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen Pro Company
Ngày đăng tuyển: 14/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 13/04/2025
Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen Pro Company

Nhân viên Marketing

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Marketing Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen Pro Company

Mức lương
10 - 14 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Dĩ An, Quận Phú Nhuận

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 10 - 14 Triệu

Nghiên cứu thị trường
Làm việc với các đơn vị thi công, phòng kinh doanh, khách hàng, triển khai duyệt maket, lên kế hoạch triển khai cấp bảng hiệu.
Sản xuất quà tặng, vật dụng quảng cáo. Nghiệm thu thực hiện thanh toán các đơn hàng đã triển khai.
Làm việc với tỉnh, Cửa hàng cần cải tạo để thay mới bảng hiệu khi có nhu cầu.
Phối hợp với team cùng các bộ phận khác để gia tăng độ nhận diện thương hiệu và thực hiện các hoạt động marketing được phân công.

Với Mức Lương 10 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học các chuyên ngành như Marketing, Thiết kế, Quản trị Marketing hoặc các chuyên ngành khác có liên quan.
Có kinh nghiệm làm việc từ 1 năm trở lên ở vị trí tương đương.
Thành thạo tin học văn phòng.
Sử dụng cơ bản các phần mềm thiết kế: Adobe (Illustrator, Photoshop).
Có thể đi công tác.

Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thưởng theo năng lực.
Tham gia BHXH, BHYT, BHTN,
Thưởng các ngày Lễ, Thành Lập công ty, Thưởng cuối năm theo quy định của Tập đoàn.
Được tham gia các khóa đào tạo kỹ năng chuyên môn
Lộ trình thăng tiến trong công việc
Khám sức khỏe định kỳ, teambuilding, du lịch hàng năm,...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen Pro Company

Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen Pro Company

Quy mô: Trên 5000 Nhân viên
Địa điểm: 183 Nguyễn Văn Trỗi, P.10, Quận Phú Nhuận, Tp.Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-nhan-vien-marketing-thu-nhap-10-14-trieu-toan-thoi-gian-tai-ho-chi-minh-job335474
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN FIRE FRONT VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN FIRE FRONT VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN FIRE FRONT VIỆT NAM
Hạn nộp: 22/09/2025
Hà Nội Còn 6 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ TRẦN QUANG
Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ TRẦN QUANG làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ TRẦN QUANG
Hạn nộp: 20/09/2025
Hà Nội Còn 4 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ QUỐC TẾ TNA
Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ QUỐC TẾ TNA làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ QUỐC TẾ TNA
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 14 ngày để ứng tuyển 7 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH GIẤC MƠ BAY RẺ
Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH GIẤC MƠ BAY RẺ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH GIẤC MƠ BAY RẺ
Hạn nộp: 17/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 1 ngày để ứng tuyển 8 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ 20+
Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ 20+ làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 8 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ 20+
Hạn nộp: 31/10/2025
Đà Nẵng Còn 45 ngày để ứng tuyển 8 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN PVA PRO
Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN PVA PRO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN PVA PRO
Hạn nộp: 18/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 2 ngày để ứng tuyển 10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN VẬN TẢI QUỐC TẾ MINH VÂN
Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN VẬN TẢI QUỐC TẾ MINH VÂN làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 50 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN VẬN TẢI QUỐC TẾ MINH VÂN
Hạn nộp: 30/10/2025
Hà Nội Còn 44 ngày để ứng tuyển 10 - 50 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHỆ ANV GLOBAL
Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHỆ ANV GLOBAL làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu
CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHỆ ANV GLOBAL
Hạn nộp: 19/09/2025
Hà Nội Còn 3 ngày để ứng tuyển 7 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO VÀ HỖ TRỢ GIÁO DỤC THÀNH ĐẠT
Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO VÀ HỖ TRỢ GIÁO DỤC THÀNH ĐẠT làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO VÀ HỖ TRỢ GIÁO DỤC THÀNH ĐẠT
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 2 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Di Truyền Số IDNA
Tuyển Nhân viên Marketing Công Ty TNHH Di Truyền Số IDNA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu
Công Ty TNHH Di Truyền Số IDNA
Hạn nộp: 18/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 2 ngày để ứng tuyển 8 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI PHÚC HƯNG
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI PHÚC HƯNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI PHÚC HƯNG
Hạn nộp: 16/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH iMarket Việt Nam - Chi Nhánh Hồ Chí Minh
Tuyển Trưởng phòng chăm sóc khách hàng Công ty TNHH iMarket Việt Nam - Chi Nhánh Hồ Chí Minh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 80 - 100 Triệu
Công ty TNHH iMarket Việt Nam - Chi Nhánh Hồ Chí Minh
Hạn nộp: 16/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển 80 - 100 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Kinderworld International Group
Tuyển Cloud Engineer Kinderworld International Group làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 450 USD
Kinderworld International Group
Hạn nộp: 16/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển Trên 450 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Zerust Việt Nam
Tuyển Customer Success Công Ty TNHH Zerust Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 450 - 600 USD
Công Ty TNHH Zerust Việt Nam
Hạn nộp: 16/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển 450 - 600 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DEFU GLOBAL LOGISTICS
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH DEFU GLOBAL LOGISTICS làm việc tại Bình Dương thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH DEFU GLOBAL LOGISTICS
Hạn nộp: 15/10/2025
Bình Dương Còn 29 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Tuyển Kế toán trưởng Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Vietnam International Leasing Company (Vilc),
Tuyển Chuyên viên khách hàng doanh nghiệp Vietnam International Leasing Company (Vilc), làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 1,000 USD
Vietnam International Leasing Company (Vilc),
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 26 ngày để ứng tuyển Trên 1,000 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH COKI INVESTMENT
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY TNHH COKI INVESTMENT làm việc tại Bình Dương thu nhập 18 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH COKI INVESTMENT
Hạn nộp: 15/10/2025
Bình Dương Còn 29 ngày để ứng tuyển 18 - 30 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch
Tuyển Social Media Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TOSUDO
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TOSUDO làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TOSUDO
Hạn nộp: 15/10/2025
Bình Dương Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH YAKULT VN
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH YAKULT VN làm việc tại Bình Dương thu nhập 10 - 14 Triệu
CÔNG TY TNHH YAKULT VN
Hạn nộp: 03/10/2025
Bình Dương Còn 17 ngày để ứng tuyển 10 - 14 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN ERA VIỆT NAM
Tuyển Trợ lý kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN ERA VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 14 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN ERA VIỆT NAM
Hạn nộp: 30/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 14 ngày để ứng tuyển 10 - 14 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN FIRE FRONT VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN FIRE FRONT VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN FIRE FRONT VIỆT NAM
Hạn nộp: 22/09/2025
Hà Nội Còn 6 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ TRẦN QUANG
Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ TRẦN QUANG làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ TRẦN QUANG
Hạn nộp: 20/09/2025
Hà Nội Còn 4 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ QUỐC TẾ TNA
Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ QUỐC TẾ TNA làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ QUỐC TẾ TNA
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 14 ngày để ứng tuyển 7 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH GIẤC MƠ BAY RẺ
Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH GIẤC MƠ BAY RẺ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH GIẤC MƠ BAY RẺ
Hạn nộp: 17/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 1 ngày để ứng tuyển 8 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ 20+
Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ 20+ làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 8 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ 20+
Hạn nộp: 31/10/2025
Đà Nẵng Còn 45 ngày để ứng tuyển 8 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN PVA PRO
Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN PVA PRO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN PVA PRO
Hạn nộp: 18/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 2 ngày để ứng tuyển 10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN VẬN TẢI QUỐC TẾ MINH VÂN
Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN VẬN TẢI QUỐC TẾ MINH VÂN làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 50 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN VẬN TẢI QUỐC TẾ MINH VÂN
Hạn nộp: 30/10/2025
Hà Nội Còn 44 ngày để ứng tuyển 10 - 50 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHỆ ANV GLOBAL
Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHỆ ANV GLOBAL làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu
CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHỆ ANV GLOBAL
Hạn nộp: 19/09/2025
Hà Nội Còn 3 ngày để ứng tuyển 7 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO VÀ HỖ TRỢ GIÁO DỤC THÀNH ĐẠT
Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO VÀ HỖ TRỢ GIÁO DỤC THÀNH ĐẠT làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO VÀ HỖ TRỢ GIÁO DỤC THÀNH ĐẠT
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 2 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Di Truyền Số IDNA
Tuyển Nhân viên Marketing Công Ty TNHH Di Truyền Số IDNA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu
Công Ty TNHH Di Truyền Số IDNA
Hạn nộp: 18/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 2 ngày để ứng tuyển 8 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Nhân viên Marketing Công Ty Cổ Phần Ô Tô Tân Bình làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 14 Triệu Công Ty Cổ Phần Ô Tô Tân Bình
Trên 14 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT TỰ ĐỘNG ĐẠI PHÁT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT TỰ ĐỘNG ĐẠI PHÁT
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN HEEBEE VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 12 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN HEEBEE VIỆT NAM
9 - 12 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Nhân viên Marketing Công ty TNHH Đầu tư New làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công ty TNHH Đầu tư New
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH CN AGENCY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH CN AGENCY
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ KẾT NỐI CUỘC SỐNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 5 - 7 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ KẾT NỐI CUỘC SỐNG
5 - 7 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH SÁU NGÔI SAO VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH SÁU NGÔI SAO VIỆT NAM
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên Marketing Công Ty TNHH Công Nghệ L&a làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 50 Triệu Công Ty TNHH Công Nghệ L&a
10 - 50 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên Marketing Công Ty TNHH Atm International làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công Ty TNHH Atm International
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên Marketing Công Ty TNHH Công Nghệ Và Giải Trí Bitdance làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Đến 15 Triệu Công Ty TNHH Công Nghệ Và Giải Trí Bitdance
Tới 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH THẨM MỸ LINH ANH SAIGON làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 25 - 30 Triệu CÔNG TY TNHH THẨM MỸ LINH ANH SAIGON
25 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên Marketing Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Nina làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 4 Triệu Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Nina
Trên 4 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH VẬN TẢI THƯƠNG MẠI LONG VÂN LIMOUSINE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH VẬN TẢI THƯƠNG MẠI LONG VÂN LIMOUSINE
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ LỘC KỲ HƯNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ LỘC KỲ HƯNG
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên Marketing Công ty cổ phần Techcom Blockchain làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công ty cổ phần Techcom Blockchain
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên Marketing Công Ty TNHH Xây Dựng Solutions làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công Ty TNHH Xây Dựng Solutions
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN BLUSAIGON làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 10 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN BLUSAIGON
8.5 - 9.5 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH NGUYÊN LIỆU NÔNG NGHIỆP MEKONG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 13 Triệu CÔNG TY TNHH NGUYÊN LIỆU NÔNG NGHIỆP MEKONG
10 - 13 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Nhân viên Marketing Công Ty Cổ Phần Bliss làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Đến 25 Triệu Công Ty Cổ Phần Bliss
Tới 25 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên Marketing Công ty TNHH SX Trường Hưng làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu Công ty TNHH SX Trường Hưng
10 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên Marketing VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN RICH PAYMENT GROUP CORP TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN RICH PAYMENT GROUP CORP TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN WISE ASIA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN WISE ASIA
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ LUMI GLOBAL làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 30 Triệu CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ LUMI GLOBAL
8 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên Marketing Công Ty TNHH Nat Du Học Switzerland làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công Ty TNHH Nat Du Học Switzerland
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên Marketing Chi Nhánh Tại Thành Phố Hồ Chí Minh - Công Ty TNHH Vận Tải Thương Mại Long Vân Limousine làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu Chi Nhánh Tại Thành Phố Hồ Chí Minh - Công Ty TNHH Vận Tải Thương Mại Long Vân Limousine
10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên Marketing Tập đoàn Khách Sạn A25 làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 18 Triệu Tập đoàn Khách Sạn A25
13 - 18 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên Marketing HOTEL ACADEMY SAIGON làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 1 - 3 Triệu HOTEL ACADEMY SAIGON
1 - 3 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên Marketing Công Ty TNHH Thiết Bị Thang Máy Thái Bình làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công Ty TNHH Thiết Bị Thang Máy Thái Bình
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên Marketing Công ty TNHH Trang trí nội thất Top Decor làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 2 Triệu Công ty TNHH Trang trí nội thất Top Decor
Trên 2 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên Marketing Công Ty Cổ Phần Maxdream làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu Công Ty Cổ Phần Maxdream
8 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm