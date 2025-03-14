Tuyển Nhân viên Marketing Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 14 Triệu

Mức lương 10 - 14 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Dĩ An, Quận Phú Nhuận

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 10 - 14 Triệu

Nghiên cứu thị trường

Làm việc với các đơn vị thi công, phòng kinh doanh, khách hàng, triển khai duyệt maket, lên kế hoạch triển khai cấp bảng hiệu.

Sản xuất quà tặng, vật dụng quảng cáo. Nghiệm thu thực hiện thanh toán các đơn hàng đã triển khai.

Làm việc với tỉnh, Cửa hàng cần cải tạo để thay mới bảng hiệu khi có nhu cầu.

Phối hợp với team cùng các bộ phận khác để gia tăng độ nhận diện thương hiệu và thực hiện các hoạt động marketing được phân công.

Với Mức Lương 10 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học các chuyên ngành như Marketing, Thiết kế, Quản trị Marketing hoặc các chuyên ngành khác có liên quan.

Có kinh nghiệm làm việc từ 1 năm trở lên ở vị trí tương đương.

Thành thạo tin học văn phòng.

Sử dụng cơ bản các phần mềm thiết kế: Adobe (Illustrator, Photoshop).

Có thể đi công tác.

Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thưởng theo năng lực.

Tham gia BHXH, BHYT, BHTN,

Thưởng các ngày Lễ, Thành Lập công ty, Thưởng cuối năm theo quy định của Tập đoàn.

Được tham gia các khóa đào tạo kỹ năng chuyên môn

Lộ trình thăng tiến trong công việc

Khám sức khỏe định kỳ, teambuilding, du lịch hàng năm,...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen Pro Company

