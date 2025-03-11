Tuyển Nhân viên Marketing Công ty TNHH Dịch Vụ Deveerich làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 15 Triệu

Tuyển Nhân viên Marketing Công ty TNHH Dịch Vụ Deveerich làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 15 Triệu

Công ty TNHH Dịch Vụ Deveerich
Ngày đăng tuyển: 11/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 12/04/2025
Công ty TNHH Dịch Vụ Deveerich

Nhân viên Marketing

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Marketing Tại Công ty TNHH Dịch Vụ Deveerich

Mức lương
9 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- Vinhome Central Park, 208 Nguyễn hữu Cảnh, P22 Bình Thạnh,Hồ Chí Minh, Quận Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 9 - 15 Triệu

- Xây dựng, lập kế hoạch Marketing cho chương trình
- Lên ý tưởng, viết content nổi bật, thu hút, tạo sự quan tâm cho các chương trình mình phụ trách
- Quản lý chăm sóc và sale cho khách hàng sau khi kết thúc sự kiện .
- Tổ chức sự kiện, chương trình mình đảm nhận cùng đội nhóm
- quản lý, điều phối đội nhóm cho mỗi sự kiện phụ trách.

Với Mức Lương 9 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Ứng viên tốt nghiệp cao đẳng, đại học các chuyên ngành liên quan như Marketing, Truyền thông, báo chí.
- Có kĩ năng viết bài, lên ý tưởng sáng tạo cho nội dung.
- Có kỹ năng chăm sóc khách hàng và sale
- Kỹ năng giao tiếp tiếp tốt, hoạt ngôn.
- Kĩ năng làm việc đội nhóm và quản lý nhóm tốt
- Chịu tiếp thu kiến thức mới
-Chịu được áp lực trong công việc
-Vui vẻ, hòa đồng cùng đội nhóm và mọi người trong môi trường làm việc

Tại Công ty TNHH Dịch Vụ Deveerich Thì Được Hưởng Những Gì

- Tổng thu nhập từ : 9.000.000 - 15.000.000 hoặc cao hơn tùy vào năng lực của chính bạn
- Được làm việc trong môi trường thân thiện, trẻ trung, năng động, hiện đại, quản lý theo hiệu quả công việc;
- Được hưởng các chế độ (bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp,…);
- Được đi du lịch, theo kế hoạch của công ty
- Được hưởng hoa hồng theo năng lực của mình
- Được trainning và đào tạo từ cơ bản đến nâng cao về: content và marketing
- Được tiếp xúc với môi trường tư duy tích cực, gặp gỡ nhiều diễn giả nổi tiếng
- Được tham gia tất cả các khóa học, chương trình đào tạo do công ty tổ chức.
- Được nâng cao kĩ năng sống, tư duy tích cực.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Dịch Vụ Deveerich

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Dịch Vụ Deveerich

Công ty TNHH Dịch Vụ Deveerich

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 180/60 Nguyễn Hữu Cảnh Phường 22 Quận Bình Thanh, TP Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

