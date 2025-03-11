Tuyển Nhân viên Marketing Công ty TNHH Dịch Vụ Deveerich làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 15 Triệu

Mức lương 9 - 15 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Vinhome Central Park, 208 Nguyễn hữu Cảnh, P22 Bình Thạnh,Hồ Chí Minh, Quận Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 9 - 15 Triệu

- Xây dựng, lập kế hoạch Marketing cho chương trình

- Lên ý tưởng, viết content nổi bật, thu hút, tạo sự quan tâm cho các chương trình mình phụ trách

- Quản lý chăm sóc và sale cho khách hàng sau khi kết thúc sự kiện .

- Tổ chức sự kiện, chương trình mình đảm nhận cùng đội nhóm

- quản lý, điều phối đội nhóm cho mỗi sự kiện phụ trách.

Với Mức Lương 9 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Ứng viên tốt nghiệp cao đẳng, đại học các chuyên ngành liên quan như Marketing, Truyền thông, báo chí.

- Có kĩ năng viết bài, lên ý tưởng sáng tạo cho nội dung.

- Có kỹ năng chăm sóc khách hàng và sale

- Kỹ năng giao tiếp tiếp tốt, hoạt ngôn.

- Kĩ năng làm việc đội nhóm và quản lý nhóm tốt

- Chịu tiếp thu kiến thức mới

-Chịu được áp lực trong công việc

-Vui vẻ, hòa đồng cùng đội nhóm và mọi người trong môi trường làm việc

Tại Công ty TNHH Dịch Vụ Deveerich Thì Được Hưởng Những Gì

- Tổng thu nhập từ : 9.000.000 - 15.000.000 hoặc cao hơn tùy vào năng lực của chính bạn

- Được làm việc trong môi trường thân thiện, trẻ trung, năng động, hiện đại, quản lý theo hiệu quả công việc;

- Được hưởng các chế độ (bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp,…);

- Được đi du lịch, theo kế hoạch của công ty

- Được hưởng hoa hồng theo năng lực của mình

- Được trainning và đào tạo từ cơ bản đến nâng cao về: content và marketing

- Được tiếp xúc với môi trường tư duy tích cực, gặp gỡ nhiều diễn giả nổi tiếng

- Được tham gia tất cả các khóa học, chương trình đào tạo do công ty tổ chức.

- Được nâng cao kĩ năng sống, tư duy tích cực.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Dịch Vụ Deveerich

