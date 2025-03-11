Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH TM DV NHẬT CƯỜNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 352 Trần Văn Kiểu, Phường 11,Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận

Hỗ trợ các hoạt động truyền thông, tiếp thị của công ty.

Hỗ trợ thực hiện tổ chức các sự kiện của công ty.

Hỗ trợ các công việc của bộ phận Marketing, theo sự hướng dẫn và phân công của leader.

Viết content cho Facebook, Website, Zalo

Lên kế hoạch chăm sóc các nền tảng mạng xã hội được công ty cung cấp

Triển khai các hoạt động content marketing tăng tính tương tác và kết nối người dùng trên các nền tảng social network.

Tham gia chụp hình, quay video các sản phẩm của công ty

Thiết kế các sản phẩm design cơ bản bằng Canva, Capcut, Photoshop (nếu có thể)

Phối hợp làm việc với các bộ phận khác

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Thời gian thực tập tối thiểu 2 tháng.

SV mới tốt nghiệp hoặc sắp ra trường chuyên ngành Marketing, có kiến thức cơ bản về marketing, truyền thông

Chủ động, nhanh nhẹn, Cẩn thận, chăm chỉ và có trách nhiệm trong công việc.

Tiếng Anh giao tiếp cơ bản

Có khả năng sáng tạo tốt

Ưu tiên các bạn thành thạo Canva, Capcut, Microsoft Office

Có kinh nghiệm làm việc trên nền tảng website và Fanpage là một lợi thế

Biết sử dụng các công cụ phân tích từ khóa, phân tích trend social là một lợi thế.

Có khả năng tư duy, sáng tạo, logic về hình ảnh & Nội dung

Tinh thần trách nhiệm cao

Kỷ luật, tuân thủ deadline và kế hoạch

Có kỹ năng làm việc nhóm, khả năng giao tiếp, ứng xử tốt.

Tại CÔNG TY TNHH TM DV NHẬT CƯỜNG Thì Được Hưởng Những Gì

Phụ cấp: thỏa thuận

Chế độ đào tạo: được đào tạo kỹ năng, chuyên môn nghiệp vụ và theo yêu cầu công việc.

Môi trường làm việc năng động và có cơ hội phát triển và thể hiện bản thân.

Được rèn luyện các kỹ năng chuyên môn qua các dự án thực tế của công ty

Trở thành nhân viên chính thức khi kết thúc kì thực tập

Hỗ trợ mộc và thông tin để làm báo cáo thực tập

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TM DV NHẬT CƯỜNG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin