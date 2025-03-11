Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH TM DV NHẬT CƯỜNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Marketing Tại CÔNG TY TNHH TM DV NHẬT CƯỜNG
- Hồ Chí Minh:
- 352 Trần Văn Kiểu, Phường 11,Hồ Chí Minh
Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận
Hỗ trợ các hoạt động truyền thông, tiếp thị của công ty.
Hỗ trợ thực hiện tổ chức các sự kiện của công ty.
Hỗ trợ các công việc của bộ phận Marketing, theo sự hướng dẫn và phân công của leader.
Viết content cho Facebook, Website, Zalo
Lên kế hoạch chăm sóc các nền tảng mạng xã hội được công ty cung cấp
Triển khai các hoạt động content marketing tăng tính tương tác và kết nối người dùng trên các nền tảng social network.
Tham gia chụp hình, quay video các sản phẩm của công ty
Thiết kế các sản phẩm design cơ bản bằng Canva, Capcut, Photoshop (nếu có thể)
Phối hợp làm việc với các bộ phận khác
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
SV mới tốt nghiệp hoặc sắp ra trường chuyên ngành Marketing, có kiến thức cơ bản về marketing, truyền thông
Chủ động, nhanh nhẹn, Cẩn thận, chăm chỉ và có trách nhiệm trong công việc.
Tiếng Anh giao tiếp cơ bản
Có khả năng sáng tạo tốt
Ưu tiên các bạn thành thạo Canva, Capcut, Microsoft Office
Có kinh nghiệm làm việc trên nền tảng website và Fanpage là một lợi thế
Biết sử dụng các công cụ phân tích từ khóa, phân tích trend social là một lợi thế.
Có khả năng tư duy, sáng tạo, logic về hình ảnh & Nội dung
Tinh thần trách nhiệm cao
Kỷ luật, tuân thủ deadline và kế hoạch
Có kỹ năng làm việc nhóm, khả năng giao tiếp, ứng xử tốt.
Tại CÔNG TY TNHH TM DV NHẬT CƯỜNG Thì Được Hưởng Những Gì
Chế độ đào tạo: được đào tạo kỹ năng, chuyên môn nghiệp vụ và theo yêu cầu công việc.
Môi trường làm việc năng động và có cơ hội phát triển và thể hiện bản thân.
Được rèn luyện các kỹ năng chuyên môn qua các dự án thực tế của công ty
Trở thành nhân viên chính thức khi kết thúc kì thực tập
Hỗ trợ mộc và thông tin để làm báo cáo thực tập
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TM DV NHẬT CƯỜNG
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
