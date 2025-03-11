Tuyển Nhân viên Marketing Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Thương Mại XNK Qúy Nam Sài Gòn làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu

Mức lương 12 - 15 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Số 34 Nguyễn Trọng Lội, P4, Quận Tân Bình, TP HCM, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc

- Xây dựng và triển khai các chiến dịch quảng cáo Tiktok

- Đề xuất ý tưởng và thực hiện các chương trình khuyến mãi, truyền thông để quảng bá hình ảnh, sản phẩm và xây dựng thương hiệu cho công ty.

- Xây dựng các nội dung trên Tiktok

- Design ảnh, tạo video đơn giản đăng lên các Tiktok.

- Tăng lượng tương tác cho các Fanpage của Công Ty.

- Cập nhật và nghiên cứu thuật toán của Tiktok.

- Theo dõi và đo lường tỷ lệ chuyển đổi.

Yêu Cầu Công Việc

- Thành thạo Tiktok.Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm làm nội dung/quản lý fanpage/ Group và vận hành quảng cáo Tiktok.

- Có khả năng thiết kế hình ảnh bằng photoshop, AI

- Thành thạo biên tập và dựng Video.

Quyền Lợi

- Du lịch hàng năm

- Tham gia các hoạt động cùng công ty

- Nghỉ các ngày lễ tết và tham gia bảo hiểm theo quy định của nhà nước.

Cách Thức Ứng Tuyển

