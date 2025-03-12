Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN TÂN PHẠM GIA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 20A đường TA 15, Phường Thới An,Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

- Viết bài chuẩn SEO - Quản lý và kiểm duyệt CTV SEO

- Quản lý và thực hiện các content trên các nền tảng mạng xã hội.

- Sáng tạo kịch bản video.

- Vận hành nền tảng quản lý Website và tối ưu trải nghiệm người dùng

- Vận hành các diễn dàn

- Theo dõi, đo lường, tối ưu và xử lý phát sinh của hoạt động SEO trên các công cụ: Google Analytics, Search Console

- Đánh giá và cải tiến chất lượng website về kỹ thuật và trải nghiệm người dùng, đáp ứng yêu cầu của tối ưu hóa các công cụ tìm kiếm

- Thiết kế và tối ưu hình ảnh chuẩn SEO

- Lập kế hoạch đấu từ khóa intop 3

- Triển khai backlink

- Báo cáo công việc, báo cáo chuyên môn tuần/ tháng/ quý/ năm

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Độ tuổi: từ 21 tuổi trở lên

- Tốt nghiệp Cao đẳng chuyên ngành QTKD, Kinh tế, Marketing, Kinh tế, truyền thông...

- Tối thiểu 01 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương

- Ưu tiên có kinh nghiệm trong lĩnh vực bán lẻ/ thời trang/ hàng tiêu dùng

- Ưu tiên sáng tạo, năng động, không ngại làm diễn viên cho các hoạt động truyền thông của công ty

- Thấu hiểu khách hàng mục tiêu, sản phẩm & đối thủ

- Có khả năng checking, follow công việc của đội nhóm, có khả năng lên kế hoạch, làm việc chi tiết, tỉ mỉ.

- Chịu được áp lực cao trong công việc. Ưa thích Marketing, nỗ lực học hỏi & làm việc.

- Ngoại hình: Sáng sủa, ưa nhìn.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TÂN PHẠM GIA Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương thỏa thuận theo năng lực và các phụ cấp khác.

- Thưởng % khi đạt doanh thu theo mục tiêu chung của công ty.

- Cơm trưa tại công ty

- Thưởng tháng 13 và thưởng doanh thu; thâm niên…

- Tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN theo luật.

- Phép năm, ngày nghỉ lễ/ tết theo luật định.

- Chế độ thăm hỏi: sinh nhật, cưới hỏi, thai sản, ốm đau, tang chế…

- Các phụ cấp và phúc lợi khác trao đổi trực tiếp lúc phỏng vấn.

- Được đào tạo nâng cao nghiệp vụ.

- Khám sức khỏe định kì hàng năm.

- Du lịch hằng năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TÂN PHẠM GIA

