Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẤT ĐỘNG SẢN VIET HOUSE REAL làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 12 Triệu

Mức lương 7 - 12 Triệu

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 68/10D Trần Quang Khải, Phường Tân Định,Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 7 - 12 Triệu

Sản Xuất Video Bất Động Sản: Tham gia vào quá trình lên ý tưởng, quay phim, và biên tập video quảng cáo, giới thiệu dự án bất động sản.

Đã từng viết bài Content Marketing online/hoặc có hiểu biết về Content Marketing.

Nghiên cứu các xu hướng nội dung mới của nền tảng (Facebook, Tiktok) để có chiến lược nội dung phù hợp.

• Sáng Tạo Nội Dung: Tạo nội dung sáng tạo bao gồm content, video marketing, và video content để thu hút khách hàng.

•· Xử lý các video của nhân viên công ty, theo chiến lược của công ty, hỗ trợ nhân viên công ty xử lý các video bất động sản để đăng lên các nền tảng mạng xã hội.

• Âm Thanh và Màu Sắc: Xử lý âm thanh và màu sắc để tạo ra các video có chất lượng cao nhất.

• Bố Cục và Dàn Dựng: Thiết kế bố cục, dàn dựng cảnh quay một cách sáng tạo và chuyên nghiệp.

Với Mức Lương 7 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Kinh Nghiệm: Ít nhất 1-2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực video marketing, quay phim, và biên tập video, đặc biệt là trong lĩnh vực bất động sản.

• Kỹ Năng: Thành thạo các phần mềm biên tập video như, Final Cut Pro, After Effects, và các công cụ chỉnh sửa âm thanh. “Ưu tiên Final Cut Pro để đồng bộ dữ liệu đội nhóm”

• Kỹ Năng Giao Tiếp: Kỹ năng giao tiếp tốt, có khả năng làm việc độc lập cũng như trong nhóm. Quản lý các kênh social (Fanpage, Tiktok...)

• Khả Năng Sáng Tạo Nội Dung: Kinh nghiệm trong việc sáng tạo content và video content marketing là một lợi thế.

Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẤT ĐỘNG SẢN VIET HOUSE REAL Thì Được Hưởng Những Gì

Quyền Lợi:

• Mức Lương và Chế Độ: 7.5 triệu – 12 triệu có hoa hồng tuỳ theo năng lực + phụ cấp cơm trưa + Thưởng KPI.

•Thời gian thử việc : 2 tháng

Được hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định của pháp luật (BHYT, BHXH, BHTN) và các chế độ phúc lợi theo nội quy, quy chế của Công ty

•Lương tháng thứ 13.

• Môi Trường Làm Việc: Năng động, sáng tạo, thân thiện và chuyên nghiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẤT ĐỘNG SẢN VIET HOUSE REAL

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.