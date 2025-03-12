Tuyển Nhân viên Marketing Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Và Thương Mại Điện Bình Sơn làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu

Mức lương 8 - 15 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 232/5/12 Bình Lợi, P.13,Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

- Hiểu biết về các sản phẩm, xu hướng thị trường tiêu dùng và đối thủ cạnh tranh trong lĩnh vực ngành điện.

- Có kinh nghiệm trong việc xây dựng và triển khai các chiến dịch marketing cho sản phẩm ngành điện công nghiệp.

- Có khả năng phát triển ý tưởng mới và độc đáo cho nội dung quảng cáo hấp dẫn, phân tích thị trường và hành vi khách hàng để đưa ra chiến lược phù hợp.

- Có khả năng lập kế hoạch, tổ chức, theo dõi và quản lý các sự kiện ra mắt sản phẩm, triển lãm ngành điện công nghiệp hoặc các hoạt động quảng bá khác.

- Thành thạo trong việc sử dụng các công cụ digital marketing, SEO, quảng cáo trực tuyến và các nền tảng mạng xã hội.

- Làm việc hiệu quả trong môi trường đội nhóm và phối hợp với các phòng ban khác.

- Chịu khó, chịu làm, cởi mở, sẵn sàng học hỏi, tiếp thu các góp ý phản hồi.

- Thực hiện các yêu cầu có liên quan đến công việc theo chỉ đạo của các sếp.

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

-Trình độ CĐ/ĐH chuyên ngành Marketing

-Kinh nghiệm vị trí tương đương trên 1 năm

-Có khả năng làm việc độc lập và làm việc theo nhóm

-Thời gian làm việc : Giờ hành chính (T2 –T6) (T7,CN nghỉ)

-Số lượng tuyển: 01 người (Nam/Nữ), độ tuổi từ 22 đến 35.

-Không yêu cầu kinh nghiệm, ứng viên trúng tuyển sẽ được đào tạo

-Ưu tiên biết tiếng Anh.

Tại Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Và Thương Mại Điện Bình Sơn Thì Được Hưởng Những Gì

- Làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp có nhiều cơ hội thăng tiến.

- Lương tháng 13, 14 - Được hỗ trợ bữa ăn trưa.

- Thu nhập ổn định và các chế độ phúc lợi tốt.

- Cung cấp trang thiết bị đầy đủ để phục vụ công việc.

- Được đóng BHXH, BHYT, BHTN.

- Được hưởng các chính sách phúc lợi theo quy định của công ty, luật lao động

- Được đào tạo, nâng cao nghiệp vụ thường xuyên.

- Tham quan du lịch, nghỉ mát nước ngoài hàng năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Và Thương Mại Điện Bình Sơn

