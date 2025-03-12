Tuyển Nhân viên Marketing Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Bến Tre làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 11 - 18 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Marketing Tại Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Bến Tre
- Hồ Chí Minh:
- Toàn khu vực,Hồ Chí Minh
Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 11 - 18 Triệu
Nghiên cứu, khảo sát hành vi người dùng; phân tích các phân khúc thị trường,sản phẩm cùng ngành; tìm kiếm các xu hướng về nguồn nguyên liệu, xu hướng công nghiệp,... để đề xuất các ý tưởng sản phẩm mới
Lên ý tưởng cho sản phẩm mới bao gồm: đặc tính, thành phần, công dụng, đối tượng khách hàng,…
Thực hiện công việc khảo sát, đánh giá, báo cáo hiệu quả mẫu thử theo các timeline đề ra
Phối hợp với các bộ phận có liên quan để hoàn thiện sản phẩm, bao bì thiết kế theo từng giai đoạn
Đề xuất ý kiến đưa sản phẩm ra thị trường
Với Mức Lương 11 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Nam , nữ tuổi từ 23-35
Các bạn đã từng làm Marketing trong ngành Y-Dược là một lợi thế
Có kỹ năng phân tích, sáng tạo, tổ chức sắp xếp công việc
Nhạy bén với xu hướng, chăm chỉ, cẩn thận, khả năng làm việc nhóm/cá nhân tốt
Tại Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Bến Tre Thì Được Hưởng Những Gì
Được hưởng chế độ thưởng và chính sách BHXH theo quy định của pháp luật
Được hưởng lương tháng thứ 13, review lương 1 lần/năm
Được đào tạo chuyên sâu, nâng cao kiến thức cho nhân viên
Được đề bạt thăng chức, tăng lương
Được đi du lịch thường niên
Được khám sức khỏe, sinh nhật, hiếu hỷ, lễ tết
Môi trường làm việc thân thiện, năng động, chuyên nghiệp
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Bến Tre
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
