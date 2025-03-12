Tuyển Nhân viên Marketing Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Bến Tre làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 11 - 18 Triệu

Mức lương 11 - 18 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Toàn khu vực,Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc

Nghiên cứu, khảo sát hành vi người dùng; phân tích các phân khúc thị trường,sản phẩm cùng ngành; tìm kiếm các xu hướng về nguồn nguyên liệu, xu hướng công nghiệp,... để đề xuất các ý tưởng sản phẩm mới

Lên ý tưởng cho sản phẩm mới bao gồm: đặc tính, thành phần, công dụng, đối tượng khách hàng,…

Thực hiện công việc khảo sát, đánh giá, báo cáo hiệu quả mẫu thử theo các timeline đề ra

Phối hợp với các bộ phận có liên quan để hoàn thiện sản phẩm, bao bì thiết kế theo từng giai đoạn

Đề xuất ý kiến đưa sản phẩm ra thị trường

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Dược, có niềm yêu thích với ngành Marketing

Nam , nữ tuổi từ 23-35

Các bạn đã từng làm Marketing trong ngành Y-Dược là một lợi thế

Có kỹ năng phân tích, sáng tạo, tổ chức sắp xếp công việc

Nhạy bén với xu hướng, chăm chỉ, cẩn thận, khả năng làm việc nhóm/cá nhân tốt

Được Hưởng Những Gì

Thu nhập được thỏa thuận theo năng lực và được trao đổi kỹ trong quá trình phỏng vấn từ 11- 18tr/tháng hoặc hơn theo năng lực (bao gồm : lương + thưởng theo dự án)

Được hưởng chế độ thưởng và chính sách BHXH theo quy định của pháp luật

Được hưởng lương tháng thứ 13, review lương 1 lần/năm

Được đào tạo chuyên sâu, nâng cao kiến thức cho nhân viên

Được đề bạt thăng chức, tăng lương

Được đi du lịch thường niên

Được khám sức khỏe, sinh nhật, hiếu hỷ, lễ tết

Môi trường làm việc thân thiện, năng động, chuyên nghiệp

Cách Thức Ứng Tuyển

