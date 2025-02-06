Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÉP POSHACO làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 17 Triệu

Mức lương 13 - 17 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - số 3 ngõ 4 Hàm Nghi, Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Hà Nội, Quận Nam Từ Liêm

- Nghiên cứu hành trình khách hàng, điểm chạm và insight khách hàng, cập nhật các xu hướng mới trên các kênh truyền thông.

- Lập kế hoạch hành động truyền thông thương hiệu cho các hoạt động BTL (CSR, Hội thảo, Event, Activation, POSM tại điểm bán,...) dựa trên kế hoạch IMC tổng thể.

- Lập Proposal cho từng hoạt động BTL cụ thể (CSR,Hội thảo, Event, Activation, POSM tại điểm bán).

- Phối hợp, brandstorming với team sản xuất nội dung (Content, Designer) để hoàn thiện các ấn phẩm truyền thông.

- Phối hợp với các phòng ban (Khách hàng,Sale, phòng mua,...) để triển khai và giám sát các hoạt động truyền thông vật lý tại điểm bán, phù hợp với chiến dịch Branding và mục tiêu kinh doanh.

- Làm việc với các bên thứ ba: KOLs, Influencers (online và offline) khi cần thiết

- Thông cáo báo chí & thiết lập mối quan hệ với cơ quan truyền thông khi cần thiết.

- Làm việc và giám sát kết quả đầu ra với Agency/Freelance để đảm bảo tiến độ dự án

- Phân bổ và quản lý ngân sách các hoạt động truyền thông được giao

- Đo lường, phân tích dữ liệu, báo cáo và tối ưu

- Nam/nữ từ 24 - 28 tuổi

- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Truyền thông, Marketing hoặc các chuyên ngành liên quan.

- Có kinh nghiệm từ 2 năm ở vị trí tương đương, ưu tiên UV đã tham gia các khóa đào tạo chuyên sâu về Marketing thương hiệu hoặc có kinh nghiệm thực tế về truyền thông tiếp thị công ty B2B, Trade marketing hoặc PR-Event.

- Tinh thần cầu tiến, định hướng sự nghiệp rõ ràng, luôn sẵn sàng học hỏi và cập nhật xu hướng mới.

- Đề cao tính năng động, sáng tạo, linh hoạt trong việc xử lý các vấn đề truyền thông.

- Kỹ năng làm việc nhóm, giao tiếp tốt.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÉP POSHACO Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương: 12.000 000 - 15.000 000 VNĐ (thỏa thuận khi phỏng vấn) + thưởng bonus theo kết quả công việc

- Thời gian thử việc: 02 tháng, hưởng 85% lương

- Tham gia chế độ BHXH đầy đủ theo quy định sau thử việc

- Đội ngũ trẻ, năng động và quyết tâm.

- Công ty trang bị đầy đủ công cụ, dụng cụ làm việc

- Hưởng đầy đủ chế độ nghỉ phép năm, thưởng ngày lễ, tết, lương tháng 13, thưởng đánh giá.

- Đi du lịch 1 lần/ năm các địa điểm.

- Văn hóa đề cao tinh thần cầu tiến, có cơ hội đào tạo nâng cao năng lực chuyên môn.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÉP POSHACO

