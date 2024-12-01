Tuyển Nhân viên Marketing Công ty TNHH Thương mại Hiếu Food làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 4 Lotte Tây Hồ, Võ Chí Công, Hà Nội, Tây Hồ, Quận Tây Hồ

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

Xây dựng kế hoạch Marketing cho các giai đoạn ngắn hạn, trung hạn và dài hạn.

Sáng tạo và duy trì nội dung trên các kênh truyền thông của công ty.

Đưa ra ý tưởng và lập kế hoạch marketing cho các chiến dịch của nhà hàng.

Các công việc khác khi được giao.

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Đảm bảo hoàn thành công việc đúng thời gian và tinh thần trách với công việc.

Ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm làm ở mạng nhà hàng.

Có kinh nghiệm từ 1-2 năm trong lĩnh vực Marketing/Truyền thông.

Am hiểu về marketing, nghiên cứu thị trường, phân tích dữ liệu và các công cụ Marketing.

Có Laptop cá nhân.

Tại Công ty TNHH Thương mại Hiếu Food Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 8.000.000 – 10.000.000 đồng/tháng (Trong thời gian thử việc 60 ngày, mức lương thử việc là 85% lương chính thức).

Hỗ trợ suất ăn trưa tại Nhà hàng.

Sinh nhật, Hiếu hỉ, Liên hoan tháng tại Nhà hàng, Thưởng lễ, Tết.

Hỗ trợ vé gửi xe tại Lotte Mall.

Môi trường làm việc trẻ trung, vui vẻ.

Được đóng BHXH đầy đủ sau khi hoàn thành thời gian thử việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Thương mại Hiếu Food

