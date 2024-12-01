Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ LAZYCHEF làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Eco Green, 286 Nguyễn Xiển, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

- Lập kế hoạch truyền thông cho thương hiệu, triển khai được kế hoạch có tính thực thi và tác động trực tiếp đến hiệu quả kinh doanh và thương hiệu.

- Quản lý nội dung kênh Social Media của thương hiệu, triển khai nội dung theo mục tiêu tháng để đảm bảo yếu tố nhận diện thương hiệu và tăng tỷ lệ chuyển đổi sản phẩm.

- Triển khai các hoạt động MKT chéo trên các đối tác phù hợp nhằm tăng cường nhận diện cho thương hiệu.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ học vấn: Từ đại học trở lên (chấp nhận sinh viên năm cuối đang đợi bằng)

Có kinh nghiệm tối thiểu 1 năm

Có kinh nghiệm triển khai ngành Health, gia dụng là một lợi thế

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ LAZYCHEF Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: 13.000.000đ – 15.000.000đ/ tháng.

- Thưởng: thưởng nóng, lương tháng 13, thưởng KPI theo kết quả hoạt động của Công ty.

- Có lộ trình công danh rõ ràng, nhiều cơ hội thăng tiến

- Được cung cấp máy tính, văn phòng phẩm và các công cụ làm việc

- Phúc lợi: Team building, du lịch, nghỉ mát, sinh nhật, hiếu hỉ,... theo quy định

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ LAZYCHEF

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin