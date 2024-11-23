Tuyển Digital Marketing CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ AN HOÀNG GIA làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu

Mức lương 20 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 3 số 62 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 20 - 30 Triệu

- Xây dựng các kế hoạch chạy quảng cáo chi tiết, phù hợp với chiến dịch Marketing của công ty;

- Phối hợp cùng Content, quay dựng,...lên nội dung quảng cáo

- Trực tiếp triển khai các chiến dịch quảng cáo theo ngân sách được duyệt;

- Nghiên cứu và đưa ra các thông điệp quảng cáo phù hợp với đối tượng khách hàng;

- Theo dõi, đánh giá để tối ưu thiết kế /nội dung/chi phí và tỷ lệ chuyển đổi của các chiến dịch quảng cáo của Công ty, đảm bảo kết quả theo đúng lộ trình và mục tiêu đề ra;

- Mọi chi tiết khác trong công việc sẽ được trao đổi cụ thể trong quá trình phỏng vấn.

Với Mức Lương 20 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Thái độ tốt: Chăm chỉ, cầu thị, trung thực, tích cực.

- Có từ 6 tháng kinh nghiệm tại vị trí tương đương

- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm chạy Spa, thẩm mỹ, nha khoa.

- Có laptop cá nhân

Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ AN HOÀNG GIA Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương vị trí: 8-10tr/tháng + Lương KPI + thưởng + phụ cấp ăn 780K

- Được tham gia các khoá đào tạo về văn hóa, kỹ năng, nghiệp vụ chuyên môn;

- Tự do sáng tạo, thể hiện quan điểm và phát triển bản thân;

- Được làm việc trong môi trường kinh doanh chuyên nghiệp, năng động.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ AN HOÀNG GIA

