Tuyển Digital Marketing CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ AN HOÀNG GIA làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ AN HOÀNG GIA
Ngày đăng tuyển: 23/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 21/12/2024
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ AN HOÀNG GIA

Digital Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Digital Marketing Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ AN HOÀNG GIA

Mức lương
20 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 3 số 62 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 20 - 30 Triệu

- Xây dựng các kế hoạch chạy quảng cáo chi tiết, phù hợp với chiến dịch Marketing của công ty;
- Phối hợp cùng Content, quay dựng,...lên nội dung quảng cáo
- Trực tiếp triển khai các chiến dịch quảng cáo theo ngân sách được duyệt;
- Nghiên cứu và đưa ra các thông điệp quảng cáo phù hợp với đối tượng khách hàng;
- Theo dõi, đánh giá để tối ưu thiết kế /nội dung/chi phí và tỷ lệ chuyển đổi của các chiến dịch quảng cáo của Công ty, đảm bảo kết quả theo đúng lộ trình và mục tiêu đề ra;
- Mọi chi tiết khác trong công việc sẽ được trao đổi cụ thể trong quá trình phỏng vấn.

Với Mức Lương 20 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Thái độ tốt: Chăm chỉ, cầu thị, trung thực, tích cực.
- Có từ 6 tháng kinh nghiệm tại vị trí tương đương
- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm chạy Spa, thẩm mỹ, nha khoa.
- Có laptop cá nhân

Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ AN HOÀNG GIA Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương vị trí: 8-10tr/tháng + Lương KPI + thưởng + phụ cấp ăn 780K
- Được tham gia các khoá đào tạo về văn hóa, kỹ năng, nghiệp vụ chuyên môn;
- Tự do sáng tạo, thể hiện quan điểm và phát triển bản thân;
- Được làm việc trong môi trường kinh doanh chuyên nghiệp, năng động.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ AN HOÀNG GIA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ AN HOÀNG GIA

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ AN HOÀNG GIA

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Số 176, phố Trần Duy Hưng, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

