Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THỂ THAO THÀNH DANH làm việc tại Hà Nam thu nhập 6 - 9 Triệu

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THỂ THAO THÀNH DANH
Ngày đăng tuyển: 11/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 12/01/2025
Nhân viên Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Marketing Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THỂ THAO THÀNH DANH

Mức lương
6 - 9 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nam:

- 24 Đinh Tiên Hoàng,Hà Nam

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 6 - 9 Triệu

Quản lý Fanpage, insta, fb, tiktok, website
Lên nội dung thường xuyên, thực hiện tổ chức các chiến dịch sự kiện của công ty
Chụp ảnh quay video cơ bản để làm các nội dung trên các trang truyền thông của công ty

Với Mức Lương 6 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Am hiểu marketing, truyền thông chuyển đổi số
Biết sử dụng các app chỉnh sửa cơ bản: capcut, photoshop
Quay video chụp ảnh cơ bản
Chăm chỉ, nhiệt tình năng nổ trong công việc

Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THỂ THAO THÀNH DANH Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thưởng luôn đúng thời gian
Du lịch nghỉ lễ cùng công ty
Được sử dụng miễn phí các sản phẩm trong hệ sinh thái của công ty như nhà hàng, bể bơi, sân tập,.....
Được miễn phí hoàn toàn các dịch vụ học tập đào tạo cho con cái như học bơi, bóng đá, võ thuật, kỹ năng sống
Làm việc trong môi trường tự do không gò bó giờ giấc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THỂ THAO THÀNH DANH

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THỂ THAO THÀNH DANH

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: 24 Đinh Tiên Hoàng - Thanh Châu - Phủ Lý - Hà Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

