Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THỂ THAO THÀNH DANH làm việc tại Hà Nam thu nhập 6 - 9 Triệu

Mức lương 6 - 9 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nam: - 24 Đinh Tiên Hoàng,Hà Nam

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 6 - 9 Triệu

Quản lý Fanpage, insta, fb, tiktok, website

Lên nội dung thường xuyên, thực hiện tổ chức các chiến dịch sự kiện của công ty

Chụp ảnh quay video cơ bản để làm các nội dung trên các trang truyền thông của công ty

Với Mức Lương 6 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Am hiểu marketing, truyền thông chuyển đổi số

Biết sử dụng các app chỉnh sửa cơ bản: capcut, photoshop

Quay video chụp ảnh cơ bản

Chăm chỉ, nhiệt tình năng nổ trong công việc

Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THỂ THAO THÀNH DANH Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thưởng luôn đúng thời gian

Du lịch nghỉ lễ cùng công ty

Được sử dụng miễn phí các sản phẩm trong hệ sinh thái của công ty như nhà hàng, bể bơi, sân tập,.....

Được miễn phí hoàn toàn các dịch vụ học tập đào tạo cho con cái như học bơi, bóng đá, võ thuật, kỹ năng sống

Làm việc trong môi trường tự do không gò bó giờ giấc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THỂ THAO THÀNH DANH

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin