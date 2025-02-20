Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN TRUYỀN THÔNG AN làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu

Mức lương 7 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - 20 Ngõ 73 - Nguyễn Trãi, Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 7 - 10 Triệu

- Lên kế hoạch chi tiết và triển khai Marketing nội bộ: nội dung website, fanpage, truyền hình,...

- Kiểm soát tiến độ và nhiệm vụ của thành viên trong team hoàn thành đúng các hạng mục được giao

- Đề xuất, tư vấn ý tưởng Marketing cho BGĐ

- Lên ý tưởng và triển khai proposal sự kiện cùng team dự án

- Sản xuất các nội dung cho sự kiện, gồm: kịch bản chương trình, kịch bản MC, kịch bản media (quay chụp),...

Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có kinh nghiệm ít nhất 6 tháng ở vị trí tương đương

- Tốt nghiệp các ngành liên quan truyền thông - sự kiện, báo chí, Marketing, PR,..

- Có Laptop để làm việc

- Ưu tiên có khả năng thiết kế Canva, có gu thẩm mỹ tốt

- Có kinh nghiệm viết content, viết bài chuẩn SEO

- Giao tiếp tốt, nhanh nhẹn, không ngại học hỏi

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN TRUYỀN THÔNG AN Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương khởi điểm từ 7,000,000 - 10,000,0000đ (thỏa thuận theo năng lực)

- Phụ cấp ăn trưa, phụ cấp gửi xe

- Có cơ hội phát triển bản thân trong lĩnh vực marketing

- Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, đồng nghiệp thân thiện, vui tính, sáng tạo.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN TRUYỀN THÔNG AN

