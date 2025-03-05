Tuyển Nhân viên Marketing HỘ KINH DOANH SIXMEN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 11 Triệu

Mức lương 7 - 11 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 162 Đường Đông Hưng , phường Tân Hưng Thuận,Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 7 - 11 Triệu

Đăng ký và quản lý các chương trình khuyến mãi trên sàn TMĐT (Shopee, TikTok,…)

Liên hệ với bộ phận support của sàn để xử lý yêu cầu và vấn đề phát sinh

Theo dõi, phân tích KPI của shop và hiệu quả quảng cáo, đề xuất tối ưu chiến dịch

Kiểm soát và cải thiện nội dung sản phẩm (hình ảnh, mô tả) cũng như triển khai các chiến dịch nội dung (video, voucher,…) nhằm thúc đẩy doanh số

Với Mức Lương 7 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ học vấn:

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Marketing, Kinh tế, Quản trị Kinh doanh hoặc các ngành liên quan.

Kinh nghiệm:

Ít nhất 1 năm kinh n ghiệm trong lĩnh vực marketing, ưu tiên có kinh nghiệm làm việc trên các sàn TMĐT như Shopee, TikTok, …

Có kinh nghiệm xây dựng và triển khai các chiến dịch khuyến mãi, quảng cáo và phân tích dữ liệu.

Kỹ năng chuyên môn:

Am hiểu về hoạt động và chính sách của các sàn TMĐT

Kỹ năng phân tích số liệu, lập báo cáo và đánh giá hiệu quả công việc

Thành thạo các công cụ quản lý dự án và báo cáo (Excel, Google Data Studio, Trello, v.v.)

Kỹ năng giao tiếp, đàm phán và làm việc nhóm tốt.

Yêu cầu cá nhân:

Chủ động, sáng tạo và chịu được áp lực công việc

Có khả năng tự quản lý thời gian và làm việc độc lập

Tinh thần học hỏi và cải tiến liên tục trong công việc.

Tại HỘ KINH DOANH SIXMEN Thì Được Hưởng Những Gì

Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp và sáng tạo

Được đào tạo nâng cao kỹ năng chuyên môn và định hướng phát triển sự nghiệp

Chính sách lương thưởng cạnh tranh, thưởng theo hiệu quả công việc

Cơ hội thăng tiến và tham gia các dự án marketing quy mô lớn

Cách Thức Ứng Tuyển Tại HỘ KINH DOANH SIXMEN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin