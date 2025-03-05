Tuyển Nhân viên Marketing HỘ KINH DOANH SIXMEN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 11 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Marketing Tại HỘ KINH DOANH SIXMEN
Mức lương
7 - 11 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- 162 Đường Đông Hưng , phường Tân Hưng Thuận,Hồ Chí Minh
Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 7 - 11 Triệu
Đăng ký và quản lý các chương trình khuyến mãi trên sàn TMĐT (Shopee, TikTok,…)
Liên hệ với bộ phận support của sàn để xử lý yêu cầu và vấn đề phát sinh
Theo dõi, phân tích KPI của shop và hiệu quả quảng cáo, đề xuất tối ưu chiến dịch
Kiểm soát và cải thiện nội dung sản phẩm (hình ảnh, mô tả) cũng như triển khai các chiến dịch nội dung (video, voucher,…) nhằm thúc đẩy doanh số
Với Mức Lương 7 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Trình độ học vấn:
Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Marketing, Kinh tế, Quản trị Kinh doanh hoặc các ngành liên quan.
Kinh nghiệm:
Ít nhất 1 năm kinh n ghiệm trong lĩnh vực marketing, ưu tiên có kinh nghiệm làm việc trên các sàn TMĐT như Shopee, TikTok, …
Có kinh nghiệm xây dựng và triển khai các chiến dịch khuyến mãi, quảng cáo và phân tích dữ liệu.
Kỹ năng chuyên môn:
Am hiểu về hoạt động và chính sách của các sàn TMĐT
Kỹ năng phân tích số liệu, lập báo cáo và đánh giá hiệu quả công việc
Thành thạo các công cụ quản lý dự án và báo cáo (Excel, Google Data Studio, Trello, v.v.)
Kỹ năng giao tiếp, đàm phán và làm việc nhóm tốt.
Yêu cầu cá nhân:
Chủ động, sáng tạo và chịu được áp lực công việc
Có khả năng tự quản lý thời gian và làm việc độc lập
Tinh thần học hỏi và cải tiến liên tục trong công việc.
Tại HỘ KINH DOANH SIXMEN Thì Được Hưởng Những Gì
Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp và sáng tạo
Được đào tạo nâng cao kỹ năng chuyên môn và định hướng phát triển sự nghiệp
Chính sách lương thưởng cạnh tranh, thưởng theo hiệu quả công việc
Cơ hội thăng tiến và tham gia các dự án marketing quy mô lớn
Cách Thức Ứng Tuyển Tại HỘ KINH DOANH SIXMEN
