Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN THANH TÂN THỪA THIÊN HUẾ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Đến 1 Triệu

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 44 Lê Văn Duyệt, Phường 1, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh, Quận Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương Đến 1 Triệu

Xây dựng content thu hút bán hàng liên quan đến sản phẩm.

Lên kế hoạch bài viết theo ngày/tuần/tháng.

Hỗ trợ thiết kế hình ảnh, banner đơn giản cho các chương trình bán hàng.

Hỗ trợ, tham gia vào các dự án của team.

Phối hợp làm việc với các phòng ban liên quan theo sự hướng dẫn và phân công của Nhân sự hướng dẫn.

Với Mức Lương Đến 1 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sinh viên năm cuối, mới ra trường, tốt nghiệp CĐ, ĐH các khối ngành Marketing, Truyền Thông hoặc các ngành có liên quan.

Không yêu cầu kinh nghiệm, được đào tạo trong quá trình làm việc..

Có khả năng tự nghiên cứu, tự học hỏi từ tài liệu công ty cung cấp và sáng tạo trong công việc.

Tư duy nhạy bén, cầu tiến và có trách nhiệm cao trong công việc.

Có laptop cá nhân để làm việc.

Đặc biệt: Đam mê và có mong muốn phát triển trong lĩnh vực Marketing.

Biết sử dụng cơ bản các công cụ thiết kế: canva/photoshop/ai.

Thành thạo các thao tác cơ bản trên công cụ Word/Excel/Powerpoint

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THANH TÂN THỪA THIÊN HUẾ Thì Được Hưởng Những Gì

Hỗ trợ dấu mộc.

Được trau dồi kinh nghiệm thực tế, tham gia các dự án của công ty.

Được đào tạo, làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp và nhiều cơ hội thăng tiến, phát triển.

Mức lương: 0 - 1.5tr (Thỏa thuận tùy vào năng lực).

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THANH TÂN THỪA THIÊN HUẾ

