Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN THANH TÂN THỪA THIÊN HUẾ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Đến 1 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Marketing Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THANH TÂN THỪA THIÊN HUẾ
Mức lương
Đến 1 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- 44 Lê Văn Duyệt, Phường 1, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh, Quận Bình Thạnh
Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương Đến 1 Triệu
Xây dựng content thu hút bán hàng liên quan đến sản phẩm.
Lên kế hoạch bài viết theo ngày/tuần/tháng.
Hỗ trợ thiết kế hình ảnh, banner đơn giản cho các chương trình bán hàng.
Hỗ trợ, tham gia vào các dự án của team.
Phối hợp làm việc với các phòng ban liên quan theo sự hướng dẫn và phân công của Nhân sự hướng dẫn.
Với Mức Lương Đến 1 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Sinh viên năm cuối, mới ra trường, tốt nghiệp CĐ, ĐH các khối ngành Marketing, Truyền Thông hoặc các ngành có liên quan.
Không yêu cầu kinh nghiệm, được đào tạo trong quá trình làm việc..
Có khả năng tự nghiên cứu, tự học hỏi từ tài liệu công ty cung cấp và sáng tạo trong công việc.
Tư duy nhạy bén, cầu tiến và có trách nhiệm cao trong công việc.
Có laptop cá nhân để làm việc.
Đặc biệt: Đam mê và có mong muốn phát triển trong lĩnh vực Marketing.
Biết sử dụng cơ bản các công cụ thiết kế: canva/photoshop/ai.
Thành thạo các thao tác cơ bản trên công cụ Word/Excel/Powerpoint
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THANH TÂN THỪA THIÊN HUẾ Thì Được Hưởng Những Gì
Hỗ trợ dấu mộc.
Được trau dồi kinh nghiệm thực tế, tham gia các dự án của công ty.
Được đào tạo, làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp và nhiều cơ hội thăng tiến, phát triển.
Mức lương: 0 - 1.5tr (Thỏa thuận tùy vào năng lực).
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THANH TÂN THỪA THIÊN HUẾ
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
