Tuyển Nhân viên Marketing JobsGO Recruit làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 99 Quốc Lộ 1A, Tân Thới Nhất, Quận 12, Hồ Chí Minh, Quận 12

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

Tiếp nhận cuộc gọi, email, tin nhắn và yêu cầu từ khách hàng, lắng nghe và cung cấp giải pháp, thông tin hoặc hướng dẫn phù hợp

Liên lạc, trao đổi lại với các bộ phận khác để giải quyết vấn đề của khách hàng

Chủ động liên hệ với khách hàng trong các dịp có chương trình, sự kiện, cung cấp thông tin sản phẩm, ...

Xây dựng và duy trì mối quan hệ lâu dài với khách hàng

Xử lý các tình huống trên văn phòng

Chạy quảng cáo Facebook ads

Chỉnh sửa hình ảnh cho các sàn TMDT

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có thái độ chủ động, khéo léo và linh hoạt trong công việc

Có kỹ năng giao tiếp tốt,

Giao tiếp được tiếng trung là 1 lợi thế

Không có kinh nghiệm sẽ được đào tạo

Có kinh nghiệm về TMĐT là 1 lợi thế

Tại JobsGO Recruit Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: 8tr-12tr

Môi trường làm việc hiện đại, thân thiện, ổn định lâu dài.

Thưởng các ngày nghỉ Lễ, Tết theo chính sách đãi ngộ khác của Công ty

BHXH, BHYT và các chế độ phúc lợi ưu đãi khác kể từ khi được ký HĐLĐ chính thức

Được tham gia team building, hoạt động sinh nhật, du lịch hàng năm cùng công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại JobsGO Recruit

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin