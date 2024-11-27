Tuyển Nhân viên Marketing JobsGO Recruit làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Marketing Tại JobsGO Recruit
- Hồ Chí Minh:
- 99 Quốc Lộ 1A, Tân Thới Nhất, Quận 12, Hồ Chí Minh, Quận 12
Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 8 - 12 Triệu
Tiếp nhận cuộc gọi, email, tin nhắn và yêu cầu từ khách hàng, lắng nghe và cung cấp giải pháp, thông tin hoặc hướng dẫn phù hợp
Liên lạc, trao đổi lại với các bộ phận khác để giải quyết vấn đề của khách hàng
Chủ động liên hệ với khách hàng trong các dịp có chương trình, sự kiện, cung cấp thông tin sản phẩm, ...
Xây dựng và duy trì mối quan hệ lâu dài với khách hàng
Xử lý các tình huống trên văn phòng
Chạy quảng cáo Facebook ads
Chỉnh sửa hình ảnh cho các sàn TMDT
Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kỹ năng giao tiếp tốt,
Giao tiếp được tiếng trung là 1 lợi thế
Không có kinh nghiệm sẽ được đào tạo
Có kinh nghiệm về TMĐT là 1 lợi thế
Tại JobsGO Recruit Thì Được Hưởng Những Gì
Môi trường làm việc hiện đại, thân thiện, ổn định lâu dài.
Thưởng các ngày nghỉ Lễ, Tết theo chính sách đãi ngộ khác của Công ty
BHXH, BHYT và các chế độ phúc lợi ưu đãi khác kể từ khi được ký HĐLĐ chính thức
Được tham gia team building, hoạt động sinh nhật, du lịch hàng năm cùng công ty
Cách Thức Ứng Tuyển Tại JobsGO Recruit
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
