Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC QUỐC TẾ ICS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu

Mức lương 10 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 915 Đường Nguyễn Duy Trinh, - Phường Bình Trưng Đông - Quận 2 - TP Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

Xây dựng kho lưu trữ video, hình ảnh các nội dung liên quan tới hoạt động của Trường ICS.

Xây dựng kế hoạch, lên ý tưởng thực hiện hệ thống video, hình ảnh sản phẩm dịch vụ...của Trường ICS

Tổ chức quay phim, chụp ảnh, dàn dựng album, clip truyền thông nội bộ phục vụ xây dựng và phát triển văn hóa doanh nghiệp (đào tạo, event nội bộ định kỳ,...)

Phối hợp với các bộ phận liên quan biên tập, tổng hợp, sáng tạo nội dung video.

Chịu trách nhiệm lên kế hoạch, sáng tạo, biên tập hình ảnh nội dung video là chủ yếu cho các kênh truyền thông Fanpage/ Tiktok/ Youtube theo định hướng đã đề ra

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp từ cao đẳng trở lên chuyên ngành Media, marketing, quay phim và các ngành nghề liên quan.

Ít nhất 1 năm làm việc ở vị trí tương đương.

Ưu tiên ứng viên đã từng làm Youtube, Tiktok,...

Có năng khiếu về mỹ thuật, có khả năng tư duy sáng tạo tốt

Yêu thích môi trường Giáo Dục

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC QUỐC TẾ ICS Thì Được Hưởng Những Gì

Chế độ đầy đủ chính sách của Nhà Nước: BHXH, BHYT,BHTN

12 ngày phép năm

Du lịch hằng năm + Team building

Tham gia các khoá học chất lượng từ Faros Education & Consulting

Nghỉ 1 ngày Giáng Sinh và 0,5 ngày Nhà Giáo

Thêm 1 ngày phép sau 30 tháng công tác

Thưởng tháng 13, thưởng thành tích, thưởng sinh nhật

Xét tăng lương vào cuối năm học

Chế độ miễn giảm học phí cho cán bộ nhân viên

Được cấp phát đồng phục , cơm trưa tại trường

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC QUỐC TẾ ICS

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin