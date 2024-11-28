Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC QUỐC TẾ ICS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Marketing Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC QUỐC TẾ ICS
- Hồ Chí Minh:
- 915 Đường Nguyễn Duy Trinh,
- Phường Bình Trưng Đông
- Quận 2
- TP Hồ Chí Minh
Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 10 - 12 Triệu
Xây dựng kho lưu trữ video, hình ảnh các nội dung liên quan tới hoạt động của Trường ICS.
Xây dựng kế hoạch, lên ý tưởng thực hiện hệ thống video, hình ảnh sản phẩm dịch vụ...của Trường ICS
Tổ chức quay phim, chụp ảnh, dàn dựng album, clip truyền thông nội bộ phục vụ xây dựng và phát triển văn hóa doanh nghiệp (đào tạo, event nội bộ định kỳ,...)
Phối hợp với các bộ phận liên quan biên tập, tổng hợp, sáng tạo nội dung video.
Chịu trách nhiệm lên kế hoạch, sáng tạo, biên tập hình ảnh nội dung video là chủ yếu cho các kênh truyền thông Fanpage/ Tiktok/ Youtube theo định hướng đã đề ra
Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Ít nhất 1 năm làm việc ở vị trí tương đương.
Ưu tiên ứng viên đã từng làm Youtube, Tiktok,...
Có năng khiếu về mỹ thuật, có khả năng tư duy sáng tạo tốt
Yêu thích môi trường Giáo Dục
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC QUỐC TẾ ICS Thì Được Hưởng Những Gì
12 ngày phép năm
Du lịch hằng năm + Team building
Tham gia các khoá học chất lượng từ Faros Education & Consulting
Nghỉ 1 ngày Giáng Sinh và 0,5 ngày Nhà Giáo
Thêm 1 ngày phép sau 30 tháng công tác
Thưởng tháng 13, thưởng thành tích, thưởng sinh nhật
Xét tăng lương vào cuối năm học
Chế độ miễn giảm học phí cho cán bộ nhân viên
Được cấp phát đồng phục , cơm trưa tại trường
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC QUỐC TẾ ICS
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
