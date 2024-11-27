Tuyển Nhân viên Marketing Công ty cổ phần thời trang TH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 30 Triệu

Mức lương 15 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 254 Cô Bắc, phường Cô Giang, Quận 1, TPHCM, Quận 1

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 15 - 30 Triệu

Quản lý + Sáng tạo content dưới dạng article, print ads, video...

Quản lý chiến dịch quảng cáo trên các kênh Digital đặc biệt là Facebook.

Xây dựng các chương trình khuyến mãi, chiến dịch quảng cáo hàng tháng, quý.

Theo dõi, đo lường và báo cáo kết quả chiến dịch hàng ngày.

Phối hợp với Sales để đảm bảo số lượng Khách hàng, Chi phí MKTing.

Tham gia phát triển các dự án Digital mới trong công ty.

Các công việc được cấp trên giao phó.

Với Mức Lương 15 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trên 9 tháng kinh nghiệm về Facebook Ads đối với Executive.

T

Có khả năng viết content và thiết kế, chỉnh sửa hình ảnh cơ bản.

Có kiến thức nền tảng về Marketing, truyền thông thương hiệu.

Có tư duy Marketing và Sales tốt, khả năng học nhanh để đáp ứng yêu cầu công việc.

Hoà đồng, tiếp thu ý kiến của đồng nghiệp và cấp trên.

Yêu thích môi trường trẻ, chủ động trong công việc, chịu được sức ép cao.

THỜI GIAN LÀM VIỆC

Từ Thứ 2 – Thứ 7: 8h30 – 17h30

Tại Công ty cổ phần thời trang TH Thì Được Hưởng Những Gì

Làm việc trực tiếp với Founder & C-Level tại công ty.

Môi trường cởi mở, nhiều cơ hội phát triển ở các vai trò lớn hơn.

Định hướng phát triển trên các nền tảng TMDT - D2C thay vì các mô hình truyền thống.

Tinh thần làm việc của START-UP : Change fast - Learn fast.

Thay thế vai trò của CMO trong phần lớn thời gian làm việc.

Môi trường làm việc trẻ, năng động và thân thiện.

Dễ dàng đề xuất thay đổi - áp dụng kiến thức mới vào doanh nghiệp - Sếp sẵn sàng thử sai.

Cơ hội thăng tiến và phát triển sự nghiệp ở vai trò CMO - Shareholder nếu chứng minh được năng lực.

Được hỗ trợ trực tiếp từ đội ngũ nền tảng FB, GG, Tiktok, Shopee...

Quản lý ngân sách tối thiểu 50k $ / tháng.

Lương thỏa thuận : 15-30 triệu gross + Thưởng.

14 ngày phép / năm + 2 ngày WFH / tháng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần thời trang TH

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin