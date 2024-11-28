Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN EMPIRE GLOBAL INVESTMENTS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 31A Lý Tự Trọng, Phường Bến Nghé,Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận

Tìm kiếm và đánh giá các khách hàng tiềm năng thông qua các mối quan hệ và nghiên cứu trực tuyến.

Giao tiếp hiệu quả để xây dựng và duy trì mối quan hệ với đối tác mới và hiện tại, tập trung vào tổ chức sự kiện, hợp tác và khách hàng VIP.

Phối hợp với đội ngũ marketing và vận hành tại các sự kiện, cuộc họp, và hội nghị trong ngành.

Xây dựng và quản lý mạng lưới đại lý bán hàng mạnh mẽ.

Theo dõi toàn bộ quy trình bán hàng từ tạo khách hàng tiềm năng đến chăm sóc sau bán hàng, đảm bảo hành trình khách hàng liền mạch.

Theo dõi và phân tích dữ liệu bán hàng để nhận diện xu hướng và cơ hội tăng trưởng.

Hiệu quả công việc của vị trí này sẽ được đánh giá qua:

Chỉ số doanh thu: Doanh thu (VND) thu được từ các sự kiện và hợp tác đối tác.

Tỷ lệ hiệu suất: Số lượng sự kiện tổ chức, số lượng hợp đồng hợp tác với doanh nghiệp, tỷ lệ ROI từ các sự kiện và hợp tác đối tác.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực bán hàng B2B/B2C, quản lý khách hàng trong các ngành nghề.

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, fitness hoặc bảo hiểm.

Thành thạo tiếng Anh là một lợi thế.

Khả năng tổ chức, ưu tiên công việc và xử lý nhiều nhiệm vụ cùng lúc.

Kỹ năng đàm phán, thuyết trình, giao tiếp và xây dựng mối quan hệ tốt.

Sử dụng thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, PowerPoint).

Có tư duy kết quả, năng động và cân bằng tốt các yêu cầu để đảm bảo hoàn thành mục tiêu đúng hạn.

Có tư duy phục vụ khách hàng và chăm sóc dịch vụ tận tâm.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN EMPIRE GLOBAL INVESTMENTS Thì Được Hưởng Những Gì

Lương và thưởng hấp dẫn cạnh tranh theo năng lực

Địa điểm làm việc: Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.

Thứ Hai đến Thứ Sáu: 9h sáng - 7h tối.

Cuối tuần: 10h sáng - 8h tối.

Nghỉ 2 ngày mỗi tuần và các ngày Lễ theo quy định.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN EMPIRE GLOBAL INVESTMENTS

