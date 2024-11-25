Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI LOTTE VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu

Mức lương 10 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Số 20 Cộng Hòa, Phường,Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

Nhiệm vụ 1: Triển khai các chương trình khuyến mãi.

Tiếp nhận và triển khai các chương trình khuyến mãi đến các bộ phận liên quan (Ngành hàng, CS, DVKH, ...)

Đăng ký chương trình khuyến mãi cho Sở Công Thương.

Phối hợp với ngành hàng kiểm tra thông tin giá, sản phẩm, quà tặng, ... so với chương trình khuyến mãi, kịp thời thông báo các bên liên quan để giải quyết các sai sót, sự cố (nếu có).

Giám sát việc xuất-nhập hàng hóa, quà tặng phục vụ cho các chương trình khuyến mãi.

Quản lý việc bố trí, phân phát cẩm nang khuyến mãi, đảm bảo việc truyền đạt thông tin khuyến mãi đến khách hàng đầy đủ và kịp thời.

Theo dõi tình hình phân phát quà tặng khuyến mãi, kịp thời đề xuất các phương án để tăng hiệu quả của các chương trình khuyến mãi.

Hàng hóa thuộc quản lý của ngành hàng và MKT không có kho để lưu trữ. Thực tế MKT chỉ cần làm giấy xuất hàng theo SL phân bổ, theo dõi hoặc giám sát cùng với bảo vệ khi ngành hàng xuất hàng cho các bộ phận liên quan. Nên MKT chỉ cần giám sát chứ không phải “ chuẩn bị & thực hiện”. Điều này nâng cao năng suất và tinh gọn các bước khi thực hiện công việc.

Nhiệm vụ 2: Quản lý, thiết kế và triển khai các hạng mục trang trí, trưng bày tại cửa hàng

Tiếp nhận và triển khai, áp dụng các hạng mục trang trí, trưng bày tại cửa hàng.

Thường xuyên kiểm tra tất cả các hạng mục trang trí, trưng bày; đề xuất và tiến hành sửa chữa, thay thế hoặc hủy bỏ với các hạng

mục không đáp ứng tiêu chuẩn.

Lên ý tưởng, thiết kế và triển khai trang trí cửa hàng theo từng mùa, từng chủ đề hoặc theo yêu cầu, đề xuất của các bên liên quan; góp phần thu hút khách hàng.

Hỗ trợ, giám sát nhà thầu thi công các hạng mục trang trí tại cửa hàng, đảm bảo chất lượng thi công theo đúng yêu cầu.

Đánh giá kết quả thi công; nghiệm thu; hoàn tất các chứng từ thanh toán và gửi cho các bên liên quan để thực hiện việc thanh toán cho nhà thầu thi công (nếu có).

Nhiệm vụ 3: Tổ chức các chương trình, sự kiện tại cửa hàng nhằm thu hút khách hàng.

Lên kế hoạch tổ chức các chương trình, sự kiện tại cửa hàng theo kế hoạch của công ty hoặc địa phương.

Tìm kiếm, thương thảo và ký kết hợp đồng với các đối tác, nhà cung cấp dịch vụ tổ chức sự kiện; thu mua, chuẩn bị các thiết bị, vật phẩm, quà tặng phục vụ cho sự kiện.

Triển khai thông báo về chương trình, sự kiện tới khách hàng và các bên liên quan.

Trực tiếp/phối hợp tổ chức, giám sát các chương trình, sự kiện; đảm bảo chương trình, sự kiện diễn ra tốt đẹp theo kế hoạch.

Nhiệm vụ 4: Quản lý hàng hóa, chứng từ và thực hiện các báo cáo marketing

Quản lý tất cả thiết bị, hàng hóa, POSM và các vật phẩm phục vụ cho các chương trình, sự kiện Marketing tại cửa hàng, tránh thất thoát, hư hỏng gây lãng phí.

Thu thập, lưu trữ các chứng từ liên quan để triển khai các chương trình, sự kiện marketing tại cửa hàng.

Phối hợp với Giám sát thu mua, hoàn tất việc thanh, quyết toán các chi phí phát sinh liên quan.

Báo cáo về kết quả thực hiện công việc, các sự cố phát sinh theo yêu cầu.

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ học vấn(Education):Cao đẳng trở lên

Chuyên ngành(Major): Marketing, Quản trị kinh doanh, Kinh tế, Thiết kế ...

Kiến thức chuyên môn(Professional knowledge) (tối đa không quá 05 nội dung):

- Kiến thức chuyên ngành về Marketing

-Tư duy sáng tạo, khiếu thẩm mỹ.

-Kỹ năng xử lý tình huống và giải quyết vấn đề

-Kỹ năng giao tiếp, trình bày và thuyết phục.

-Kỹ năng phân tích và báo cáo; lập và triển khai kế hoạch.

-Vi tính văn phòng, đặc biệt là excel và powerpoint.

-Có khả năng chịu được áp lực cao trong công việc.

-Độc lập, tự chủ, trách nhiệm cao trong công việc.

-Cẩn thận, tỉ mỉ, chú trọng vào chi tiết.

-Nhiệt tình, cởi mở, có tinh thần hỗ trợ.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI LOTTE VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Lương và Phúc lợi cạnh tranh, bao gồm:

+ Monthly basic salary (Lương cơ bản)

+ Phụ cấp nghề

+ Lương tháng 13, chia sẻ lợi nhuận và thưởng KPI hằng năm

+ Chế độ BHYT, BHXH, BHTN đầy đủ

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI LOTTE VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin