Tuyển Nhân viên Marketing Công Ty TNHH Thẩm Mỹ Quốc Tế Nova Center làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 30 Triệu

Công Ty TNHH Thẩm Mỹ Quốc Tế Nova Center
Ngày đăng tuyển: 27/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 28/12/2024
Công Ty TNHH Thẩm Mỹ Quốc Tế Nova Center

Nhân viên Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Marketing Tại Công Ty TNHH Thẩm Mỹ Quốc Tế Nova Center

Mức lương
20 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- 16 Lê Văn Duyệt, phường 1, Bình Thạnh, Ho Chi Minh City, Quận Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 20 - 30 Triệu

- Quản lý các fanpage, website của công ty
- Hiểu rõ và chạy được quảng cáo trên Facebook, Google. (MẠNH)
- Phối hợp lên chương trình chạy Marketing theo tháng, quý, năm.
- Thực hiện các báo cáo tiến độ, kết quả công việc định kỳ và phát sinh theo yêu cầu của Quản lý trực tiếp.

Với Mức Lương 20 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Sáng tạo, có tư duy thẩm mỹ, suy nghĩ tích cực và hòa đồng.
- Có kiến thức về quảng cáo Marketing trên Facebook, Google
- Có trách nhiệm đóng góp ý kiến ý tưởng xây dựng Fanpage, Website và thu hút tương tác, phát triển tạo độ phủ thương hiệu
- Từng chạy lĩnh vực spa, phun xăm, tiểu phẩu.....là 1 lợi thế

Tại Công Ty TNHH Thẩm Mỹ Quốc Tế Nova Center Thì Được Hưởng Những Gì

- Cơ hội làm việc trong môi trường trẻ, năng động , thân thiện, chuyên nghiệp
- Đãi ngộ, Phúc lợi: Tháng lương 13, lễ, tết, sinh nhật, team bulding
- Review lương 2 lần/ năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thẩm Mỹ Quốc Tế Nova Center

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Thẩm Mỹ Quốc Tế Nova Center

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 84C Trần Quốc Toản, Phường 8, Quận 3, Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

