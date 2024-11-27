Tuyển Nhân viên Marketing Công Ty TNHH Thẩm Mỹ Quốc Tế Nova Center làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 30 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Marketing Tại Công Ty TNHH Thẩm Mỹ Quốc Tế Nova Center
Mức lương
20 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- 16 Lê Văn Duyệt, phường 1, Bình Thạnh, Ho Chi Minh City, Quận Bình Thạnh
Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 20 - 30 Triệu
- Quản lý các fanpage, website của công ty
- Hiểu rõ và chạy được quảng cáo trên Facebook, Google. (MẠNH)
- Phối hợp lên chương trình chạy Marketing theo tháng, quý, năm.
- Thực hiện các báo cáo tiến độ, kết quả công việc định kỳ và phát sinh theo yêu cầu của Quản lý trực tiếp.
Với Mức Lương 20 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Sáng tạo, có tư duy thẩm mỹ, suy nghĩ tích cực và hòa đồng.
- Có kiến thức về quảng cáo Marketing trên Facebook, Google
- Có trách nhiệm đóng góp ý kiến ý tưởng xây dựng Fanpage, Website và thu hút tương tác, phát triển tạo độ phủ thương hiệu
- Từng chạy lĩnh vực spa, phun xăm, tiểu phẩu.....là 1 lợi thế
Tại Công Ty TNHH Thẩm Mỹ Quốc Tế Nova Center Thì Được Hưởng Những Gì
- Cơ hội làm việc trong môi trường trẻ, năng động , thân thiện, chuyên nghiệp
- Đãi ngộ, Phúc lợi: Tháng lương 13, lễ, tết, sinh nhật, team bulding
- Review lương 2 lần/ năm
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thẩm Mỹ Quốc Tế Nova Center
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
