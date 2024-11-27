Tuyển Nhân viên Marketing Công Ty TNHH Thẩm Mỹ Quốc Tế Nova Center làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 30 Triệu

Mức lương 20 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 16 Lê Văn Duyệt, phường 1, Bình Thạnh, Ho Chi Minh City, Quận Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 20 - 30 Triệu

- Quản lý các fanpage, website của công ty

- Hiểu rõ và chạy được quảng cáo trên Facebook, Google. (MẠNH)

- Phối hợp lên chương trình chạy Marketing theo tháng, quý, năm.

- Thực hiện các báo cáo tiến độ, kết quả công việc định kỳ và phát sinh theo yêu cầu của Quản lý trực tiếp.

Với Mức Lương 20 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Sáng tạo, có tư duy thẩm mỹ, suy nghĩ tích cực và hòa đồng.

- Có kiến thức về quảng cáo Marketing trên Facebook, Google

- Có trách nhiệm đóng góp ý kiến ý tưởng xây dựng Fanpage, Website và thu hút tương tác, phát triển tạo độ phủ thương hiệu

- Từng chạy lĩnh vực spa, phun xăm, tiểu phẩu.....là 1 lợi thế

Tại Công Ty TNHH Thẩm Mỹ Quốc Tế Nova Center Thì Được Hưởng Những Gì

- Cơ hội làm việc trong môi trường trẻ, năng động , thân thiện, chuyên nghiệp

- Đãi ngộ, Phúc lợi: Tháng lương 13, lễ, tết, sinh nhật, team bulding

- Review lương 2 lần/ năm

