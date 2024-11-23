Tuyển Nhân viên Marketing Công Ty TNHH Kayrus Media làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 2 Triệu

Mức lương Từ 2 Triệu Hình thức làm việc Bán thời gian Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương Từ 2 Triệu

• Hỗ trợ viết nội dung chuẩn SEO theo từ khóa được giao trên website và các nền tảng mạng xã hội.

• Tối ưu từ khóa, tiêu đề, mô tả và các yếu tố On-page cơ bản.

• Nghiên cứu thông tin, đề xuất ý tưởng nội dung và thực hiện theo yêu cầu của cấp trên.

• Công việc chuyên môn khác theo yêu cầu của Trưởng bộ phận

Với Mức Lương Từ 2 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sinh viên năm cuối các chuyên ngành Marketing, Truyền thông và các ngành khác có liên quan thực tập fulltime ít nhất 3 tháng.

Ưu tiên sinh viên đã có kinh nghiệm sáng tạo content và hiểu biết về SEO

Tinh thần học hỏi, trách nhiệm, chủ động trong công việc

Trung thực, tuân thủ quy định

Tại Công Ty TNHH Kayrus Media Thì Được Hưởng Những Gì

Hỗ trợ hoàn thành báo cáo thực tập: Dấu mộc thực tập + đánh giá thực tập + số liệu báo cáo.

Phụ cấp thực tập: 2.000.000VNĐ/tháng

Tích lũy kinh nghiệm, đào tạo trực tiếp.

Được làm việc với nhiều anh chị tâm huyết với nghề, dày dặn kinh nghiệm.

Được trải nghiệm môi trường thực tế, chuyên nghiệp.

Có lộ trình training rõ ràng, được xét duyệt lên nhân viên chính thức sau 3 tháng thực tập.

Môi trường làm việc nhiều người trẻ, năng động, vui vẻ, được tạo điều kiện để phát triển bản thân, sẵn sàng giúp đỡ.

Hỗ trợ dụng cụ làm việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Kayrus Media

