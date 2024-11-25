Tuyển Nhân viên Marketing Công Ty TNHH Vista Realty Agency HCMC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Marketing Tại Công Ty TNHH Vista Realty Agency HCMC
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- 8/6 Võ Trường Toản, Phường An Phú,Hồ Chí Minh
Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận
Vị trí: Chuyên viên Marketing Truyền Thông & Kinh Doanh Trực Tuyến
:
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
• Thành thạo tiếng Trung
• Có kinh nghiệm liên quan đến lĩnh vực bất động sản sẽ được ưu tiên
• Có kinh nghiệm chạy quảng cáo trên Facebook, Google.
• Thành thạo công cụ GTM, GA4, biết cách sử dụng các công cụ marketing website và quản lý lưu lượng truy cập.
• Có khả năng viết nội dung quảng cáo chất lượng.
• Nắm bắt các xu hướng, chủ đề thịnh hành để kịp thời đưa ra các đề xuất truyền thông phù hợp.
Tại Công Ty TNHH Vista Realty Agency HCMC Thì Được Hưởng Những Gì
Hưởng các quyền lợi đầy đủ theo quy định
Mức lương thỏa thuận
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Vista Realty Agency HCMC
