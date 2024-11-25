Tuyển Nhân viên Marketing Công Ty TNHH Vista Realty Agency HCMC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 8/6 Võ Trường Toản, Phường An Phú,Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận

Vị trí: Chuyên viên Marketing Truyền Thông & Kinh Doanh Trực Tuyến

:

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Thành thạo tiếng Trung

• Có kinh nghiệm liên quan đến lĩnh vực bất động sản sẽ được ưu tiên

• Có kinh nghiệm chạy quảng cáo trên Facebook, Google.

• Thành thạo công cụ GTM, GA4, biết cách sử dụng các công cụ marketing website và quản lý lưu lượng truy cập.

• Có khả năng viết nội dung quảng cáo chất lượng.

• Nắm bắt các xu hướng, chủ đề thịnh hành để kịp thời đưa ra các đề xuất truyền thông phù hợp.

Tại Công Ty TNHH Vista Realty Agency HCMC Thì Được Hưởng Những Gì

Hưởng các quyền lợi đầy đủ theo quy định

Mức lương thỏa thuận

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Vista Realty Agency HCMC

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin