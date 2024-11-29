Tuyển Nhân viên Marketing Meishang Cosmetics Vietnam (Colorkey BRAND) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

1. Lên kế hoạch về số lượng video, nội dung và chiến lược thúc đẩy sản phẩm thông qua video và các tài liệu khác để tăng khả năng nhận diện sản phẩm đối với khách hàng.

2. Đưa ra ý tưởng cho các chiến dịch quan trọng, xây dựng các nội dung sáng tạo và mang tính đột phá, đồng thời quảng bá sản phẩm, thương hiệu và thúc đẩy doanh số bán hàng theo từng đơn vị cho từng sản phẩm.

3. Theo dõi các chiến dịch, mốc thời gian, chịu trách nhiệm về tài liệu tiếp thị và khả năng tạo ra GMV của từng tài liệu

4. Liên tục cải thiện bằng cách thu thập và phân tích dữ liệu/số liệu xã hội phù hợp, thông tin chi tiết và các phương pháp hay nhất, sau đó tạo các chiến dịch quảng bá dựa trên thông tin đó.

5. Hợp tác với các phòng ban khác (quan hệ khách hàng, bán hàng, v.v.) để quảng bá sản phẩm, xác định những người đóng vai trò chủ chốt và phối hợp với họ.

6. Tham gia các chiến dịch quảng bá sản phẩm khác và thúc đẩy các chiến dịch thương hiệu.