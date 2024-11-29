Tuyển Nhân viên Marketing Meishang Cosmetics Vietnam (Colorkey BRAND) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Marketing Tại Meishang Cosmetics Vietnam (Colorkey BRAND)
- Hồ Chí Minh:
Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận
1. Lên kế hoạch về số lượng video, nội dung và chiến lược thúc đẩy sản phẩm thông qua video và các tài liệu khác để tăng khả năng nhận diện sản phẩm đối với khách hàng.
2. Đưa ra ý tưởng cho các chiến dịch quan trọng, xây dựng các nội dung sáng tạo và mang tính đột phá, đồng thời quảng bá sản phẩm, thương hiệu và thúc đẩy doanh số bán hàng theo từng đơn vị cho từng sản phẩm.
3. Theo dõi các chiến dịch, mốc thời gian, chịu trách nhiệm về tài liệu tiếp thị và khả năng tạo ra GMV của từng tài liệu
4. Liên tục cải thiện bằng cách thu thập và phân tích dữ liệu/số liệu xã hội phù hợp, thông tin chi tiết và các phương pháp hay nhất, sau đó tạo các chiến dịch quảng bá dựa trên thông tin đó.
5. Hợp tác với các phòng ban khác (quan hệ khách hàng, bán hàng, v.v.) để quảng bá sản phẩm, xác định những người đóng vai trò chủ chốt và phối hợp với họ.
6. Tham gia các chiến dịch quảng bá sản phẩm khác và thúc đẩy các chiến dịch thương hiệu.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Bằng Cử nhân về Truyền thông, Tiếp thị, Kinh doanh, Phương tiện truyền thông mới hoặc Quan hệ công chúng.
- Có kinh nghiệm về mạng xã hội và kiến thức về các công cụ phân tích xã hội.
- Có kiến thức về tiếp thị trực tuyến và hiểu biết tốt về các kênh tiếp thị chính.
- Thái độ tích cực, chi tiết và hướng đến khách hàng với khả năng đa nhiệm và tổ chức tốt.
Tại Meishang Cosmetics Vietnam (Colorkey BRAND) Thì Được Hưởng Những Gì
Company's Policy
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Meishang Cosmetics Vietnam (Colorkey BRAND)
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
