Tuyển Nhân viên Marketing Công Ty TNHH Đại Phát Tín - Hồ Chí Minh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 14 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Marketing Tại Công Ty TNHH Đại Phát Tín - Hồ Chí Minh
- Hồ Chí Minh:
- 1286 QL 1A, Phường Thới An, Quận 12, TP Hồ Chí Minh, Quận 12
Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 12 - 14 Triệu
Thực hiện chiến dịch truyền thông, quảng bá sản phẩm xe điện/xe tải trên các nền tảng;
Quay dựng, content, review các dòng xe theo từng tệp khách hàng;
Phân tích các nội dung, công việc dựa trên nội dung và số liệu liên quan đến việc tiếp cận/thuyết phục/lấy được cảm tình của khách hàng mới, sự tin tưởng của khách hàng cũ.
Đảm bảo các nội dung chia sẻ phải thống nhất với những yêu cầu của thương hiệu/đảm bảo các mục tiêu của chiến dịch Marketing, truyền thông đúng kênh và đúng đôí tượng mục tiêu.
Một số công việc khác theo sự phân công của cấp trên
Với Mức Lương 12 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kinh nghiệm Marketing tại các công ty về thương mại, dịch vụ từ 02 năm trở lên;
Có khả nằng quay dựng cơ bản và làm MC review sản phẩm
Sáng tạo, định hướng ngành nghề tốt.
Tại Công Ty TNHH Đại Phát Tín - Hồ Chí Minh Thì Được Hưởng Những Gì
Thưởng các ngày Lễ, Tết, Tháng 13, 14...
Chế độ Sinh nhật, ốm đau, kết hôn,...
Được đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Đại Phát Tín - Hồ Chí Minh
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI