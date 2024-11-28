Tuyển Nhân viên Marketing Công Ty TNHH Đại Phát Tín - Hồ Chí Minh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 14 Triệu

Mức lương 12 - 14 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 1286 QL 1A, Phường Thới An, Quận 12, TP Hồ Chí Minh, Quận 12

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 12 - 14 Triệu

Thực hiện chiến dịch truyền thông, quảng bá sản phẩm xe điện/xe tải trên các nền tảng;

Quay dựng, content, review các dòng xe theo từng tệp khách hàng;

Phân tích các nội dung, công việc dựa trên nội dung và số liệu liên quan đến việc tiếp cận/thuyết phục/lấy được cảm tình của khách hàng mới, sự tin tưởng của khách hàng cũ.

Đảm bảo các nội dung chia sẻ phải thống nhất với những yêu cầu của thương hiệu/đảm bảo các mục tiêu của chiến dịch Marketing, truyền thông đúng kênh và đúng đôí tượng mục tiêu.

Một số công việc khác theo sự phân công của cấp trên

Với Mức Lương 12 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học Chuyên ngành Marketing, PR...

Có kinh nghiệm Marketing tại các công ty về thương mại, dịch vụ từ 02 năm trở lên;

Có khả nằng quay dựng cơ bản và làm MC review sản phẩm

Sáng tạo, định hướng ngành nghề tốt.

Tại Công Ty TNHH Đại Phát Tín - Hồ Chí Minh Thì Được Hưởng Những Gì

Đầy đủ chế độ theo quy định của Pháp luật;

Thưởng các ngày Lễ, Tết, Tháng 13, 14...

Chế độ Sinh nhật, ốm đau, kết hôn,...

Được đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Đại Phát Tín - Hồ Chí Minh

