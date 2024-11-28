Tuyển Nhân viên Marketing Công Ty Cổ Phần Mijunka làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 20 Triệu

Tuyển Nhân viên Marketing Công Ty Cổ Phần Mijunka làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 20 Triệu

Công Ty Cổ Phần Mijunka
Ngày đăng tuyển: 28/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 29/12/2024
Công Ty Cổ Phần Mijunka

Nhân viên Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Marketing Tại Công Ty Cổ Phần Mijunka

Mức lương
12 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- 65 Đường Vườn Lài, phường Phú Thọ Hoà, Tân Phú, Hồ Chí Minh, Quận Tân Phú

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 12 - 20 Triệu

Xây dựng và triển khai các chiến lược SEO và PPC.
Tạo và quản lý các chiến dịch xây dựng liên kết (link), chiến dịchcontent marketingvà sự hiện diện trên các phương tiện truyền thông xã hội.
Đổi mới và trình bày các nền tảng và chiến dịch marketing mới.
Phát triển nội dung trực tuyến hấp dẫn bao gồm clickbait, diễn đàn, video, hình ảnh, blog; theo dõi và phân tích sự thành công của nội dung đã tạo.
Dự báo tăng trưởng của chiến dịch marketing và tỷ suất lợi nhuận của các chiến dịch marketing.
Quản lý các chiến dịch marketing qua email và phương tiện truyền thông xã hội.
Sử dụng Google Analytics, Google AdWords và các site có liên quan khác.
Tăng lượng traffic vào website của công ty.
Cập nhật các kênh truyền thông xã hội, công nghệ web và xu hướngDigital Marketingmới nhất; triển khai công nghệ mới vào xây dựng chiến dịch và điều chỉnh chiến dịch hiện tại để đưa vào thông tin mới.
Có tầm nhìn bao quát và khả năng sản xuất, đo lường, đánh giá, tối ưu các nội dung số phục vụ các chiến dịch quảng cáo và tiếp thị.

Với Mức Lương 12 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Am hiểu về SEO, PPC, Google AdWords, hệ thống quản trị nội dung, InDesign.
- Biết thiết kế landing page, am hiểu inbound marketing là lợi thế
- Sử dụng thành thạo Photoshop, Microsoft Office.
- Kỹ năng làm việc nhóm, cẩn thận, tỉ mỉ và tập trung vào mục tiêu.
- Quản trị thương hiệu và các ngành liên quan.

Tại Công Ty Cổ Phần Mijunka Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: 12.000.000 - 20.000.000 đ + Hoa hồng
Cơ hội thăng tiến rõ ràng trong môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp
Chế độ bảo hiểm đầy đủ theo quy định của pháp luật
Được tham gia các hoạt động team building, du lịch hàng năm
Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, cởi mở

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Mijunka

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Mijunka

Công Ty Cổ Phần Mijunka

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 239 Tân Sơn Nhì, Phường Tân Sơn Nhì, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

