Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TRƯỜNG HẢI làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận

- Xây dựng kế hoạch và triển khai đăng tải nội dung (Nội dung, Hình ảnh, Video Clip, TVC, Landing Page...), quản trị Fanpage, Website, Youtube thúc đẩy tăng trưởng tự nhiên các nền tảng kĩ thuật số.

- Quản lý các chiến dịch Truyền thông mạng xã hội, kiểm soát chi phí quảng cáo trực tuyến trên các kênh truyền thông (Facebook, Google).

- Tham gia xây dựng và phát triển kênh truyền thông mới phục vụ hoạt động truyền thông (nội bộ và đối ngoại) của công ty.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1. Trình độ chuyên môn: Cử nhân chuyên ngành: Truyền thông/Báo chí/ Ngữ văn/Quan hệ Quốc tế/ Marketing/Quản trị kinh doanh.

2. Kinh nghiệm: Có kinh nghiệm làm việc từ 1-2 năm các vị trí tương đương.

3. Độ tuổi, sức khoẻ: Độ tuổi từ: 25 - 30 tuổi, sức khỏe tốt.

4. Thái độ làm việc:

- Thái độ làm việc tích cực, chịu được áp lực làm việc.

- Chăm chỉ, cẩn thận; năng động, sáng tạo, có trách nhiệm với công việc.

- Có ý thức rèn luyện bản thân, cầu tiến trong công việc.

5. Năng lực Lãnh đạo và Quản trị:

- Có tư duy hệ thống và khả năng quản trị kế hoạch tốt.

- Khả năng sử dụng phần mềm, công cụ quản lý kênh, tổng hợp & phân tích hiệu quả hoạt động của kênh và lập báo cáo tuần/tháng/quý/năm.

6. Năng lực chuyên môn (Nghề nghiệp, Kỹ năng):

- Có kinh nghiệm triển khai SEO/SEM, Google Ads, Facebook Ads và quản lý các chiến dịch Truyền thông mạng xã hội, quảng cáo trực tuyến.

- Có kiến thức và hiểu cách thức vận hành thuật toán của các nền tảng mạng xã hội bao gồm Facebook, Zalo, Tiktok, YouTube và các nền tảng truyền thông đa phương tiện khác.

- Có tư duy ngôn ngữ, có khả năng viết và đề xuất giải pháp phát triển nội dung trên các kênh truyền thông kỹ thuật số.

- Có khả năng chụp hình, biết sử dụng cơ bản các phần mềm thiết kế (Canva, Photoshop, Illustrator).

- Ngoại ngữ: Tiếng Anh giao tiếp tốt; Ứng dụng CNTT: Sử dụng tốt Excel, Word và Powerpoint

7. Nơi làm việc: Văn phòng Tổng quản THACO - TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TRƯỜNG HẢI Thì Được Hưởng Những Gì

Thưởng

Performance Bonus

Máy tính xách tay

Máy tính

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TRƯỜNG HẢI

