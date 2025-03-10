Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ KỸ THUẬT HOÀNG NGÂN làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - 87 - 89 Khuất Duy Tiến, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

Quản lý danh sách khách hàng & phân tích dữ liệu trên hệ thống khách hàng CRM.

Xây dựng chiến lược và kế hoạch email marketing phù hợp với mục tiêu kinh doanh của phòng Marketing. Phối hợp với bộ phận kinh doanh, CSKH để lựa chọn thông điệp truyền tải chính xác và nhất quán.

Phân tích và thực hiện A/B testing để tối ưu tỷ lệ mở email (open rate) và tỷ lệ nhấp chuột (CTR).

Triển khai chiến dịch Email Marketing, tạo nội dung email hấp dẫn, cá nhân hóa theo từng nhóm khách hàng. Tối ưu hóa nội dung, hình ảnh, và thời gian gửi email để đạt hiệu quả tốt nhất.

Thiết lập và tối ưu các quy trình gửi email tự động (automation).

Phân tích dữ liệu hiệu suất chiến dịch và đề xuất cải tiến.

Cùng quản lý Marketing nghiên cứu từ khóa phù hợp và phân tích xu hướng tìm kiếm của người dùng.

Đảm bảo thời gian của từng hạng mục theo kế hoạch, tự xây dựng KPI và quản lý chất lượng công việc.

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Độ tuổi: 19 - 30 tuổi

Tốt nghiệp hoặc năm cuối chuyên ngành: Marketing, Truyền thông.

Entry level, có 1-2 năm kinh nghiệm làm Email marketing hoặc ở vị trí tương tự là một lợi thế.

Kỹ năng viết tốt, sáng tạo và có khả năng thích ứng với lĩnh vực kinh doanh của công ty.

Hiểu biết về các công cụ phân tích và theo dõi hiệu suất như Misa Amis Marketing, Mailchimp.

Hiểu biết về A/B testing, segmentation, email automation, email deliverability.

Thành thạo các phần mềm thiết kế hình ảnh cơ bản như: Canva, v.v. là một lợi thế.

Khả năng làm việc độc lập cũng như trong nhóm, có khả năng quản lý thời gian và công việc hiệu quả.

Sự chú ý đến chi tiết và khả năng điều chỉnh chiến lược dựa trên dữ liệu và phản hồi.

Hiểu biết cơ bản về ngành nghề công ty đang kinh doanh

Yêu thích công việc, có mong muốn phát triển kỹ năng.

Thái độ làm việc tốt, kỹ năng làm việc nhóm tốt.

Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ KỸ THUẬT HOÀNG NGÂN Thì Được Hưởng Những Gì

Full-time 8.000.000 – 12.000.000đ + Thưởng theo doanh thu kênh (Thỏa thuận trực tiếp với Quản lý tại buổi Phỏng vấn)

Part-time: 4.000.000 - 6.000.000đ

Xét tăng lương 1 năm 2 lần định kỳ vào tháng 6 và tháng 12

Thưởng hàng năm các ngày lễ (30/4-1/5, Trung thu, Tết Dương, Tết Âm, sinh nhật).

Cung cấp trang bị đồng phục và các thiết bị đầy đủ phục vụ cho công việc.

Tham gia các khóa học đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn.

Được hưởng các chế độ đầy đủ theo Luật LĐ (BHXH, BHYT, BHTN) đối với Full-time.

Tham gia chương trình teambuilding, nghỉ mát, tiệc sinh nhật, tiệc cuối năm, du lịch hè hằng năm của Công ty đối với Full-time.

Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp.

Hưởng các chế độ phúc lợi khác theo quy định của Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ KỸ THUẬT HOÀNG NGÂN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin