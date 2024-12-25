Tuyển Nhân viên Marketing Cổng TY TNHH Thương Mại Tổng Hợp Và Du Lịch Amega làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Marketing Tại Cổng TY TNHH Thương Mại Tổng Hợp Và Du Lịch Amega
Mức lương
8 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hà Nội:
- 73 TT2, Khu đô thị thành phố Giao Lưu, phường Cổ Nhuế 1, Bắc Từ Liêm, Hà Nội, Quận Bắc Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 8 - 12 Triệu
Lên ý tưởng thiết kế hình ảnh, phối hợp với các phòng ban xây dựng nội dung kịch bản video marketing cho công ty;
Quay, dựng clip, xử lý video, xử lý hình ảnh theo chiến lược marketing của sản phẩm, dịch vụ của công việc;
Sản xuất và chỉnh sửa nội dung video cho youtube, facebook, và website của công ty
Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tiếng Anh: nghe – nói – đọc – viết;
Tiếng Nga: nghe – nói – đọc – viết;
Sử dụng tốt các phần mềm thiết kế và chỉnh sửa ảnh video
Có khả năng tìm kiếm, phân tích thị trường, lập kế hoạch kinh doanh tốt
Khả năng làm việc độc lập, tập thể chuyên nghiệp
Tốt nghiệp đại học, Cao đẳng chuyên ngành truyền thông, marketing
Ít nhất 1 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương
Có thể làm việc độc lập và theo nhóm.
Tự tin, nhanh nhẹn, trung thực
Tại Cổng TY TNHH Thương Mại Tổng Hợp Và Du Lịch Amega Thì Được Hưởng Những Gì
Lương hàng tháng
Phụ cấp ăn trưa, phụ chiều
Cung cấp trang thiết bị làm việc
Thưởng các ngày Lễ, Tết theo quy định Nhà nước
BHYT, BHXH, BH thất nghiệp, các quyền lợi cơ bản khác của người lao động.
Được đào tạo các kỹ năng chuyên môn và các kỹ năng khác liên quan đến công việc.
Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp
Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp cao.
Du lịch hàng năm và có cơ hội tham gia khảo sát, hội nghị, hội chợ, các tour của Công ty
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Cổng TY TNHH Thương Mại Tổng Hợp Và Du Lịch Amega
