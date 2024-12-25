Tuyển Nhân viên Marketing Cổng TY TNHH Thương Mại Tổng Hợp Và Du Lịch Amega làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - 73 TT2, Khu đô thị thành phố Giao Lưu, phường Cổ Nhuế 1, Bắc Từ Liêm, Hà Nội, Quận Bắc Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

Lên ý tưởng thiết kế hình ảnh, phối hợp với các phòng ban xây dựng nội dung kịch bản video marketing cho công ty;

Quay, dựng clip, xử lý video, xử lý hình ảnh theo chiến lược marketing của sản phẩm, dịch vụ của công việc;

Sản xuất và chỉnh sửa nội dung video cho youtube, facebook, và website của công ty

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tiếng Anh: nghe – nói – đọc – viết;

Tiếng Nga: nghe – nói – đọc – viết;

Sử dụng tốt các phần mềm thiết kế và chỉnh sửa ảnh video

Có khả năng tìm kiếm, phân tích thị trường, lập kế hoạch kinh doanh tốt

Khả năng làm việc độc lập, tập thể chuyên nghiệp

Tốt nghiệp đại học, Cao đẳng chuyên ngành truyền thông, marketing

Ít nhất 1 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương

Có thể làm việc độc lập và theo nhóm.

Tự tin, nhanh nhẹn, trung thực

Tại Cổng TY TNHH Thương Mại Tổng Hợp Và Du Lịch Amega Thì Được Hưởng Những Gì

Lương hàng tháng

Phụ cấp ăn trưa, phụ chiều

Cung cấp trang thiết bị làm việc

Thưởng các ngày Lễ, Tết theo quy định Nhà nước

BHYT, BHXH, BH thất nghiệp, các quyền lợi cơ bản khác của người lao động.

Được đào tạo các kỹ năng chuyên môn và các kỹ năng khác liên quan đến công việc.

Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp

Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp cao.

Du lịch hàng năm và có cơ hội tham gia khảo sát, hội nghị, hội chợ, các tour của Công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Cổng TY TNHH Thương Mại Tổng Hợp Và Du Lịch Amega

