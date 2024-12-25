Tuyển Nhân viên Marketing Công Ty TNHH Đầu Tư Thương Mại Và Xuất Nhập Khẩu Dic Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 13 Triệu

Mức lương 8 - 13 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - D3/28 KĐT geleximco Lê Trọng Tấn - Dương Nội - Hà Đông - Hà Nội, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 8 - 13 Triệu

A. Xây dựng và phát triển quảng cáo sản phẩm của Mela

Phân tích thông tin thị trường, sản phẩm, các chiến dịch truyền thông... để ra được kế hoạch hành động thúc đẩy doanh số của công ty

Xây dựng và quản lý các chiến dịch quảng cáo trên TikTok Ads, Facebook Ads, Google Ads để tăng nhận diện về thương hiệu và tạo doanh thu cho công ty

Theo dõi và tối ưu hóa quá trình thực hiện các chiến dịch quảng cáo

Quản lý chi phí, kiểm soát và tối ưu kết quả thực hiện các chiến dịch quảng cáo

Hỗ trợ các hoạt động khác của đội nhóm, công ty khi được phân công

B. Tổng hợp, phân tích báo cáo

Đo lường và báo cáo hiệu quả của các chiến dịch quảng cáo

Thực hiện đánh giá, phân tích về chất lượng, hiệu quả Video, campain báo cáo tiến độ hàng tuần, tháng. Đề xuất các giải pháp, sáng kiến nhằm mang lại hiệu quả quảng cáo

Với Mức Lương 8 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ học vấn:Đại học/Cao đẳng trở lên

Chuyên môn:Marketing hoặc các chuyên ngành khác có liên quan

Kinh nghiệm:

Có ít nhất 6 tháng ở vị trí tương đương

Đã từng làm việc trong đội nhóm 3 - 5 người

Ưu tiên kết quả cá; đã từng lên các chiến dịch quảng cáo ngành mỹ phẩm, làm đẹp là một lợi thế

4. Kiến thức, kỹ năng:

Am hiểu về các công cụ Digital Marketing và sử dụng thành thạo, làm được landing page

Lên kế hoạch chạy quảng cáo Marketing, phân tích, đánh giá số liệu Marketing, kỹ năng tối ưu hóa quảng cáo, định hướng công việc để triển khai

Chuyên sâu về một trong các nền tảng TikTok/Facebook, Google quảng cáo trên mạng xã hội và các xu hướng quảng cáo kỹ thuật số

Có kiến thức cơ bản về chăm sóc da

Yêu thích lĩnh vực mỹ phẩm, chăm sóc da và làm đẹp

5. Phẩm chất cá nhân:

Nhanh nhẹn, linh hoạt, thẳng thắn, trung thực

Chăm chỉ, chịu khó, cẩn thận

Có tinh thần trách nhiệm cao, tâm huyết với công việc

Tích cực, dễ hòa nhập

Tại Công Ty TNHH Đầu Tư Thương Mại Và Xuất Nhập Khẩu Dic Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh: 8 - 13 triệu VNĐ, dựa trên năng lực và kinh nghiệm.

- Được đào tạo và phát triển chuyên môn thường xuyên.

- Tham gia đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định pháp luật.

- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, trẻ trung, năng động.

- Cơ hội thăng tiến rõ ràng trong lộ trình nghề nghiệp

- Nghỉ phép, lễ Tết theo quy định nhà nước.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Đầu Tư Thương Mại Và Xuất Nhập Khẩu Dic Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin