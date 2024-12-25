Tuyển Nhân viên Marketing Công Ty TNHH Đầu Tư Thương Mại Và Xuất Nhập Khẩu Dic Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 13 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Marketing Tại Công Ty TNHH Đầu Tư Thương Mại Và Xuất Nhập Khẩu Dic Việt Nam
- Hà Nội:
- D3/28 KĐT geleximco Lê Trọng Tấn
- Dương Nội
- Hà Đông
- Hà Nội, Quận Hà Đông
Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 8 - 13 Triệu
A. Xây dựng và phát triển quảng cáo sản phẩm của Mela
Phân tích thông tin thị trường, sản phẩm, các chiến dịch truyền thông... để ra được kế hoạch hành động thúc đẩy doanh số của công ty
Xây dựng và quản lý các chiến dịch quảng cáo trên TikTok Ads, Facebook Ads, Google Ads để tăng nhận diện về thương hiệu và tạo doanh thu cho công ty
Theo dõi và tối ưu hóa quá trình thực hiện các chiến dịch quảng cáo
Quản lý chi phí, kiểm soát và tối ưu kết quả thực hiện các chiến dịch quảng cáo
Hỗ trợ các hoạt động khác của đội nhóm, công ty khi được phân công
B. Tổng hợp, phân tích báo cáo
Đo lường và báo cáo hiệu quả của các chiến dịch quảng cáo
Thực hiện đánh giá, phân tích về chất lượng, hiệu quả Video, campain báo cáo tiến độ hàng tuần, tháng. Đề xuất các giải pháp, sáng kiến nhằm mang lại hiệu quả quảng cáo
Với Mức Lương 8 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Chuyên môn:Marketing hoặc các chuyên ngành khác có liên quan
Kinh nghiệm:
Có ít nhất 6 tháng ở vị trí tương đương
Đã từng làm việc trong đội nhóm 3 - 5 người
Ưu tiên kết quả cá; đã từng lên các chiến dịch quảng cáo ngành mỹ phẩm, làm đẹp là một lợi thế
4. Kiến thức, kỹ năng:
Am hiểu về các công cụ Digital Marketing và sử dụng thành thạo, làm được landing page
Lên kế hoạch chạy quảng cáo Marketing, phân tích, đánh giá số liệu Marketing, kỹ năng tối ưu hóa quảng cáo, định hướng công việc để triển khai
Chuyên sâu về một trong các nền tảng TikTok/Facebook, Google quảng cáo trên mạng xã hội và các xu hướng quảng cáo kỹ thuật số
Có kiến thức cơ bản về chăm sóc da
Yêu thích lĩnh vực mỹ phẩm, chăm sóc da và làm đẹp
5. Phẩm chất cá nhân:
Nhanh nhẹn, linh hoạt, thẳng thắn, trung thực
Chăm chỉ, chịu khó, cẩn thận
Có tinh thần trách nhiệm cao, tâm huyết với công việc
Tích cực, dễ hòa nhập
Tại Công Ty TNHH Đầu Tư Thương Mại Và Xuất Nhập Khẩu Dic Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
- Được đào tạo và phát triển chuyên môn thường xuyên.
- Tham gia đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định pháp luật.
- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, trẻ trung, năng động.
- Cơ hội thăng tiến rõ ràng trong lộ trình nghề nghiệp
- Nghỉ phép, lễ Tết theo quy định nhà nước.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Đầu Tư Thương Mại Và Xuất Nhập Khẩu Dic Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
