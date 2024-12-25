Tuyển Nhân viên Marketing Công ty Cổ phần công nghệ và đầu tư Intech làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

Mức lương 8 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 145 Ngọc Hồi - Hoàng Mai - Hà Nội, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

Mục tiêu: Xây dựng, quản lý, và phát triển hình ảnh thương hiệu, đảm bảo sự đồng nhất và gia tăng nhận diện thương hiệu trên các nền tảng.

Nghiên cứu và Phân tích:

Nghiên cứu thị trường, đối thủ cạnh tranh và xu hướng để xác định cơ hội phát triển thương hiệu.

Phân tích hành vi khách hàng và đề xuất chiến lược tiếp cận hiệu quả.

Thực hiện các báo cáo định kỳ về hiệu quả nhận diện và sức mạnh thương hiệu.

Chiến lược Thương hiệu:

Đề xuất và triển khai các chiến lược phát triển thương hiệu ngắn hạn và dài hạn.

Triển khai và giám sát việc triển khai thông điệp thương hiệu đảm bảo tính nhất quán trong các chiến dịch.

Đảm bảo thương hiệu gắn liền với tầm nhìn, sứ mệnh và giá trị cốt lõi của công ty.

Triển khai Hoạt động Truyền thông:

Phối hợp với các phòng ban khác để triển khai các chiến dịch truyền thông (ATL/BTL/TTL).

Triển khai nội dung truyền thông thương hiệu trên các nền tảng trực tuyến và ngoại tuyến.

Theo dõi và đo lường hiệu quả các chiến dịch quảng bá thương hiệu.

Phát triển Thương hiệu:

Đề xuất các hoạt động gia tăng nhận diện thương hiệu như tài trợ, tổ chức sự kiện, hợp tác với các bên liên quan.

Triển khai các dự án xây dựng hình ảnh thương hiệu, bao gồm thiết kế bộ nhận diện thương hiệu, slogan, logo, video quảng bá,...

Quản lý Ngân sách và Đối tác:

Lập kế hoạch và quản lý ngân sách liên quan đến các hoạt động xây dựng thương hiệu.

Làm việc với các đối tác bên ngoài như agency, nhà cung cấp dịch vụ để thực hiện các chiến dịch quảng cáo và sự kiện.

Đánh giá và Cải tiến:

Theo dõi và đánh giá các chỉ số hiệu quả thương hiệu (Brand Health Metrics).

Đề xuất cải tiến dựa trên phân tích dữ liệu và phản hồi từ thị trường.

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu cầu có kinh nghiệm trên 1 năm tại vị trí tương đương

Sử dụng thành thạo các kênh, công cụ văn phòng, các công cụ truyền thông trên mạng xã hội tốt

Trẻ trung, năng động, chịu khó update xu hướng thị trường

Có kỹ năng làm việc độc lập và làm việc theo nhóm

Chủ động, sáng tạo, tinh thần tự giác, có trách nhiệm với công việc và có mong muốn gắn bó lâu dài với công ty.

Ưu tiên ứng viên có thể giao tiếp tiếng Anh

Tại Công ty Cổ phần công nghệ và đầu tư Intech Thì Được Hưởng Những Gì

Thưởng theo hiệu quả sản xuất kinh doanh, hiệu quả công việc

Hưởng các chế độ lễ, tết, du lịch trong năm

Tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo quy định

Môi trường làm việc ổn định, chế độ phúc lợi theo quy định của công ty

Tham gia các hoạt động nội bộ như Ngày hội Thể thao, INTECH Day, Giao lưu đồng nghiệp, v.v.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần công nghệ và đầu tư Intech

