Tuyển Nhân viên Marketing Công ty Cổ phần Lữ Hành Việt - Du lịch Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Hà Nội

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận

Hỗ trợ phân tích, lập chiến lược SEO tổng thể, SEO Onpage và Offpage.

Hỗ trợ phân tích từ khóa tiềm năng, lập kế hoạch link-building cho website.

Đăng bài lên các website, kênh social của công ty

Hỗ trợ soạn Outline /Content (nội dung + hình ảnh)

Thiết kế hình ảnh, edit video cơ bản

Các công việc khác của team

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Đang theo học/ sắp tốt nghiệp đại học các ngành marketing, truyền thông, hoặc các ngành có liên quan

Khả năng đọc hiểu tài liệu tốt

Có laptop cá nhân

Năng động, hoạt bát

Nằm bắt trends (xu hướng) tốt.

Tại Công ty Cổ phần Lữ Hành Việt - Du lịch Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Phụ cấp lương (trao đổi khi phỏng vấn)

Hỗ trợ số liệu làm báo cáo thực tập

Được thể hiện khả năng sáng tạo của bản thân

Được đào tạo marketing thực chiến: SEO, Ads, Design

Có cơ hội được làm việc tại công ty nếu có khả năng

Môi trường làm việc trẻ, năng động, sáng tạo, công bằng, kỷ luật

Văn phòng với không gian xanh, thoáng mát.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Lữ Hành Việt - Du lịch Việt Nam

