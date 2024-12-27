Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH HEBELA TRADING TOÀN CẦU làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 9 Triệu

Mức lương 8 - 9 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển Chưa cập nhật Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 12, Tòa Hapulico Center Building, 85 Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Lập kế hoạch và triển khai các chiến dịch quảng cáo, các chiến lược Marketing đạt hiệu quả trên 1 trong số các nền tảng: Facebook Ads, Google Ads, Tiktok Ads,...

Lên Content, ý tưởng về hình ảnh, video. Quản lý nội dung quảng cáo phù hợp với từng đối tượng khách hàng, từng giai đoạn (TVC, Clip review có sẵn từ bộ phận Media)

Phối hợp với phòng kinh doanh để tăng hiệu quả công việc cũng như định hướng phát triển.

Đảm bảo đạt KPI đề ra, tối ưu hoá chi phí Marketing.

Triển khai các công việc theo yêu cầu của Trưởng bộ phận.

Tối thiểu 8 tháng – 1 năm kinh nghiệm chạy ads

Có khả năng làm việc nhóm và làm việc độc lập. Có tinh thần cầu tiến, ham học hỏi, sẵn sàng tham gia các dự án mới mang tính thách thức cao

Khả năng sáng tạo và kinh nghiệm content là lợi thế

Tại CÔNG TY TNHH HEBELA TRADING TOÀN CẦU Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: Lương cứng (8.000.000 – 9.000.000) + Thưởng doanh số + Phụ cấp (230.000/tháng). Thu nhập trung bình từ 15 triệu - 25 triệu/tháng. Lương cứng không phụ thuộc KPI

Thử việc 1 - 2 tháng

Nghỉ phép năm, thưởng các dịp lễ tết, thưởng lương tháng 13, 20/10, 08/03,..

Đóng BHXH, tham gia teambuilding, các chương trình teabreak chiều thứ 6 hàng tuần, sinh nhật hàng tháng và các sự kiện đặc biệt trong năm

