Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH HEBELA TRADING TOÀN CẦU làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 9 Triệu

CÔNG TY TNHH HEBELA TRADING TOÀN CẦU
Ngày đăng tuyển: 27/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 26/01/2025
CÔNG TY TNHH HEBELA TRADING TOÀN CẦU

Nhân viên Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Marketing Tại CÔNG TY TNHH HEBELA TRADING TOÀN CẦU

Mức lương
8 - 9 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
Chưa cập nhật
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 12, Tòa Hapulico Center Building, 85 Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 8 - 9 Triệu

Lập kế hoạch và triển khai các chiến dịch quảng cáo, các chiến lược Marketing đạt hiệu quả trên 1 trong số các nền tảng: Facebook Ads, Google Ads, Tiktok Ads,...
Lên Content, ý tưởng về hình ảnh, video. Quản lý nội dung quảng cáo phù hợp với từng đối tượng khách hàng, từng giai đoạn (TVC, Clip review có sẵn từ bộ phận Media)
Phối hợp với phòng kinh doanh để tăng hiệu quả công việc cũng như định hướng phát triển.
Đảm bảo đạt KPI đề ra, tối ưu hoá chi phí Marketing.
Triển khai các công việc theo yêu cầu của Trưởng bộ phận.

Với Mức Lương 8 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tối thiểu 8 tháng – 1 năm kinh nghiệm chạy ads
Có khả năng làm việc nhóm và làm việc độc lập. Có tinh thần cầu tiến, ham học hỏi, sẵn sàng tham gia các dự án mới mang tính thách thức cao
Khả năng sáng tạo và kinh nghiệm content là lợi thế

Tại CÔNG TY TNHH HEBELA TRADING TOÀN CẦU Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: Lương cứng (8.000.000 – 9.000.000) + Thưởng doanh số + Phụ cấp (230.000/tháng). Thu nhập trung bình từ 15 triệu - 25 triệu/tháng. Lương cứng không phụ thuộc KPI
Thử việc 1 - 2 tháng
Nghỉ phép năm, thưởng các dịp lễ tết, thưởng lương tháng 13, 20/10, 08/03,..
Đóng BHXH, tham gia teambuilding, các chương trình teabreak chiều thứ 6 hàng tuần, sinh nhật hàng tháng và các sự kiện đặc biệt trong năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH HEBELA TRADING TOÀN CẦU

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 3, tháp A, tòa nhà Rivera Park Hanoi, 69 Vũ Trọng Phụng, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

