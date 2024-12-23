Tuyển Nhân viên Marketing Công ty Cổ phần Dược phẩm Sakura làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Marketing Tại Công ty Cổ phần Dược phẩm Sakura
- Hà Nội:
- Tòa nhà Việt Đức Complex
- 39 Lê Văn Lương, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội., Quận Thanh Xuân
Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 7 - 10 Triệu
Lập kế hoạch và triển khai các chiến lược quảng cáo trên các nền tảng như: FB Ads, GG Ads, YTB Ads...phù hợp với chiến dịch Marketing của team
Lên ý tưởng và viết nội dung quảng cáo (bao gồm viết nội dung, trình bày nội dung, ý tưởng về hình ảnh, video)
Trực tiếp triển khai các chiến dịch quảng cáo trên các nền tảng, theo ngân sách được duyệt
Theo dõi, đánh giá kết quả các chiến dịch quảng cáo để đạt được mục tiêu đề ra
Cập nhật thuật toán, các chính sách của nền tảng để tối ưu hóa các chiến dịch.
Quản lý ngân sách chạy quảng cáo và tối ưu chi phí
Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Trình độ chuyên môn:
Kỹ năng:
Kỹ năng content, thiết kế, photoshop và sử dụng thành thạo các phần mềm hỗ trợ
Kỹ năng phân tích số liệu, báo cáo
Kỹ năng lập kế hoạch và triển khai kế hoạch
Kỹ năng làm việc nhóm, quản lý thời gian hiệu quả
Kinh nghiệm chuyên môn:Yêu cầu từ 06 tháng kinh nghiệm ở vị trí tương đương
Kinh nghiệm chuyên môn:
Yêu cầu khác (nếu có):
Cập nhật nhanh các xu thế, xu hướng mới liên quan đến lĩnh vực chuyên môn
Có khả năng nhìn nhận vấn đề tổng quát
Có laptop làm việc
Tại Công ty Cổ phần Dược phẩm Sakura Thì Được Hưởng Những Gì
7 triệu
(không phụ thuộc vào KPI)
10.000.000 - 30.000.000 đồng/tháng
Lộ trình thăng tiến rõ ràng (Nhân viên - Mentor - Leader) , không giới hạn về thời gian, đánh giá qua hiệu quả của công việc
Được tham gia các lớp đào tạo về chuyên môn, kỹ năng định kỳ hàng tuần
Được hưởng đầy đủ quyền lợi theo quy định của công ty
Lương tháng 13 theo kết quả kinh doanh năm
Môi trường làm việc trẻ trung, năng động
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Dược phẩm Sakura
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
