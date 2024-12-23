Tuyển Nhân viên Marketing Công ty Cổ phần Dược phẩm Sakura làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu

Mức lương 7 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Tòa nhà Việt Đức Complex - 39 Lê Văn Lương, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội., Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 7 - 10 Triệu

Lập kế hoạch và triển khai các chiến lược quảng cáo trên các nền tảng như: FB Ads, GG Ads, YTB Ads...phù hợp với chiến dịch Marketing của team

Lên ý tưởng và viết nội dung quảng cáo (bao gồm viết nội dung, trình bày nội dung, ý tưởng về hình ảnh, video)

Trực tiếp triển khai các chiến dịch quảng cáo trên các nền tảng, theo ngân sách được duyệt

Theo dõi, đánh giá kết quả các chiến dịch quảng cáo để đạt được mục tiêu đề ra

Cập nhật thuật toán, các chính sách của nền tảng để tối ưu hóa các chiến dịch.

Quản lý ngân sách chạy quảng cáo và tối ưu chi phí

Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ chuyên môn:Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên

Kỹ năng:

Kỹ năng content, thiết kế, photoshop và sử dụng thành thạo các phần mềm hỗ trợ

Kỹ năng phân tích số liệu, báo cáo

Kỹ năng lập kế hoạch và triển khai kế hoạch

Kỹ năng làm việc nhóm, quản lý thời gian hiệu quả

Kinh nghiệm chuyên môn:Yêu cầu từ 06 tháng kinh nghiệm ở vị trí tương đương

Cập nhật nhanh các xu thế, xu hướng mới liên quan đến lĩnh vực chuyên môn

Có khả năng nhìn nhận vấn đề tổng quát

Có laptop làm việc

Tại Công ty Cổ phần Dược phẩm Sakura Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: Lương cứng 7 triệu(không phụ thuộc vào KPI)+ thưởng + % hoa hồng + Phụ cấp (phí gửi xe + điện thoại), (thu nhập từ 10.000.000 - 30.000.000 đồng/tháng), theo năng lực và doanh số

Lộ trình thăng tiến rõ ràng (Nhân viên - Mentor - Leader) , không giới hạn về thời gian, đánh giá qua hiệu quả của công việc

Được tham gia các lớp đào tạo về chuyên môn, kỹ năng định kỳ hàng tuần

Được hưởng đầy đủ quyền lợi theo quy định của công ty

Lương tháng 13 theo kết quả kinh doanh năm

Môi trường làm việc trẻ trung, năng động

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Dược phẩm Sakura

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin