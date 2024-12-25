Tuyển Nhân viên Marketing Công ty TNHH ô tô Việt Hải làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 938 Quang Trung, Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing

Xây dựng và triển khai các chiến dịch Marketing trên các kênh Digital Marketing (Facebook, Google, Zalo,...)

Phân tích dữ liệu, báo cáo hiệu quả chiến dịch và đề xuất các giải pháp tối ưu.

Quản lý và tối ưu hóa các kênh Digital Marketing.

Nghiên cứu và cập nhật xu hướng Digital Marketing mới.

Hỗ trợ các bộ phận khác trong công ty về các vấn đề liên quan đến Digital Marketing.

Tham gia các dự án Marketing của công ty.

Yêu Cầu Công Việc

Có kinh nghiệm 1 năm trong lĩnh vực Digital Marketing, Ưu tiên từng làm Marketing nghành ô tô

Thành thạo các công cụ Marketing online (Facebook Ads, Google Ads, Zalo Ads,...).

Có khả năng phân tích dữ liệu và báo cáo hiệu quả.

Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.

Có khả năng giao tiếp tốt.

Có tinh thần trách nhiệm cao.

Có kiến thức về SEO, SEM là một lợi thế.

Có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực bảo trì/sửa chữa là một lợi thế.

Quyền Lợi Được Hưởng

Mức lương cạnh tranh, xứng đáng với năng lực.

Được làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp.

Được đào tạo và phát triển kỹ năng chuyên môn.

Được hưởng các chế độ phúc lợi theo quy định của pháp luật.

Có cơ hội thăng tiến trong công việc.

Cách Thức Ứng Tuyển

