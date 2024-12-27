Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN HỢP TÁC VÀ ĐẦU TƯ QUỐC TẾ AMOLI làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 9 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Marketing Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HỢP TÁC VÀ ĐẦU TƯ QUỐC TẾ AMOLI
Mức lương
7 - 9 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
Chưa cập nhật
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Golden Palm, 21 Lê Văn Lương, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân
Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 7 - 9 Triệu
Lên ý tưởng, Sáng tạo nội dung (sự kiện, bài viết và video) cho event online và offline.
Quản lý các trang mạng xã hội (Zalo, facebook page, tiktok, instagram, linkedin), website của công ty:
Đề xuất, đóng góp ý tưởng sáng tạo chiến dịch Marketing
Thực hiện seeding liên quan đến sản phẩm của Công Ty
Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo của BOD.
Với Mức Lương 7 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Nam/Nữ
Có kinh nghiệm trong lĩnh vực sáng tạo nội dung trên các kênh Social.
Có hiểu biết về lĩnh vực giáo dục, du học là một lợi thế
Năng động, nhiệt tình, giao tiếp tốt, tinh thần trách nhiệm cao trong công việc
Có khả năng lắng nghe và nắm bắt vấn đề nhanh, sẵn sàng học hỏi để phát triển hơn
Thật thà, tư duy tích cực, có tinh thần trách nhiệm.
Có khả năng về sử dụng canva/capcut là lợi thế
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HỢP TÁC VÀ ĐẦU TƯ QUỐC TẾ AMOLI Thì Được Hưởng Những Gì
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, trẻ trung, năng động, được đào tạo nâng cao nghiệp vụ chuyên môn thường xuyên
Được tham gia BHXH, BHYT, nghỉ lễ Tết theo luật lao động và theo quy định của công ty, tham gia các hoạt động team building, tiệc tất niên hàng năm...
Ưu đãi khi tham gia các khoá học tại công ty.
Xét lên nhân viên chính thức sau thời gian thử việc.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HỢP TÁC VÀ ĐẦU TƯ QUỐC TẾ AMOLI
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
