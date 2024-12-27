Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN HỢP TÁC VÀ ĐẦU TƯ QUỐC TẾ AMOLI làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 9 Triệu

Mức lương 7 - 9 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển Chưa cập nhật Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Golden Palm, 21 Lê Văn Lương, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Lên ý tưởng, Sáng tạo nội dung (sự kiện, bài viết và video) cho event online và offline.

Quản lý các trang mạng xã hội (Zalo, facebook page, tiktok, instagram, linkedin), website của công ty:

Đề xuất, đóng góp ý tưởng sáng tạo chiến dịch Marketing

Thực hiện seeding liên quan đến sản phẩm của Công Ty

Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo của BOD.

Nam/Nữ

Có kinh nghiệm trong lĩnh vực sáng tạo nội dung trên các kênh Social.

Có hiểu biết về lĩnh vực giáo dục, du học là một lợi thế

Năng động, nhiệt tình, giao tiếp tốt, tinh thần trách nhiệm cao trong công việc

Có khả năng lắng nghe và nắm bắt vấn đề nhanh, sẵn sàng học hỏi để phát triển hơn

Thật thà, tư duy tích cực, có tinh thần trách nhiệm.

Có khả năng về sử dụng canva/capcut là lợi thế

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HỢP TÁC VÀ ĐẦU TƯ QUỐC TẾ AMOLI Thì Được Hưởng Những Gì

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, trẻ trung, năng động, được đào tạo nâng cao nghiệp vụ chuyên môn thường xuyên

Được tham gia BHXH, BHYT, nghỉ lễ Tết theo luật lao động và theo quy định của công ty, tham gia các hoạt động team building, tiệc tất niên hàng năm...

Ưu đãi khi tham gia các khoá học tại công ty.

Xét lên nhân viên chính thức sau thời gian thử việc.

