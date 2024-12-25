Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH THỜI TRANG CHÂU BÁCH làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 4 Triệu

Mức lương 3 - 4 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - 153 Đội Cấn, Phường Đội Cấn, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Quận Ba Đình

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 3 - 4 Triệu

Hỗ trợ xây dựng và thực hiện các chiến dịch truyền thông thương hiệu.

Hỗ trợ quản lý và phát triển nội dung cho các kênh social media.

Tham gia nghiên cứu để đề xuất ý tưởng marketing phù hợp thương hiệu.

Tham gia các hoạt động sản xuất nội dung reels, video,content.

Tham gia booking làm việc với các KOL, KOC, Celeb ...

Hỗ trợ các công việc của phòng và theo sự phân công của Quản lý.

Với Mức Lương 3 - 4 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sinh viên năm cuối chờ bằng hoặc tốt nghiệp Đại học các chuyên ngành liên quan: Báo chí, Truyền thông, Biên tập, Báo chí ....

Có kiến thức cơ bản về marketing, ưu tiên đã từng tìm hiểu, hợp tác các thương hiệu từ Trung Quốc

Có kỹ năng thiết kế cơ bản các phần mềm như Photoshop, Canva là lợi thế.

Kỹ năng viết content marketing tốt, có khả năng sáng tạo nội dung hấp dẫn.

Năng động, sáng tạo, ham học hỏi.

Có thể đi làm fulltime 6 ngày/tuần.

Tiếng Trung đọc hiểu, giao tiếp tốt

Tại CÔNG TY TNHH THỜI TRANG CHÂU BÁCH Thì Được Hưởng Những Gì

Mức hỗ trợ: 3.000.000 đồng đến 4.000.000 đồng.

Hỗ trợ ăn trưa: 30.000 đồng

Được đào tạo chuyên sâu về Marketing, Branding, Content .... bởi quản lý dày dặn kinh nghiệm, từng hợp tác với các nhãn hàng, thương hiệu quốc tế.

Cơ hội thực hành và áp dụng kiến thức marketing vào thực tế.

Làm việc trong môi trường năng động, sáng tạo của ngành thời trang.

Cơ hội đánh giá thăng tiến các vị trí chính thức nhân viên, chuyên viên, trưởng nhóm ....

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THỜI TRANG CHÂU BÁCH

