Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH THỜI TRANG CHÂU BÁCH làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 4 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Marketing Tại CÔNG TY TNHH THỜI TRANG CHÂU BÁCH
Mức lương
3 - 4 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc
- Hà Nội:
- 153 Đội Cấn, Phường Đội Cấn, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Quận Ba Đình
Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 3 - 4 Triệu
Hỗ trợ xây dựng và thực hiện các chiến dịch truyền thông thương hiệu.
Hỗ trợ quản lý và phát triển nội dung cho các kênh social media.
Tham gia nghiên cứu để đề xuất ý tưởng marketing phù hợp thương hiệu.
Tham gia các hoạt động sản xuất nội dung reels, video,content.
Tham gia booking làm việc với các KOL, KOC, Celeb ...
Hỗ trợ các công việc của phòng và theo sự phân công của Quản lý.
Với Mức Lương 3 - 4 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Sinh viên năm cuối chờ bằng hoặc tốt nghiệp Đại học các chuyên ngành liên quan: Báo chí, Truyền thông, Biên tập, Báo chí ....
Có kiến thức cơ bản về marketing, ưu tiên đã từng tìm hiểu, hợp tác các thương hiệu từ Trung Quốc
Có kỹ năng thiết kế cơ bản các phần mềm như Photoshop, Canva là lợi thế.
Kỹ năng viết content marketing tốt, có khả năng sáng tạo nội dung hấp dẫn.
Năng động, sáng tạo, ham học hỏi.
Có thể đi làm fulltime 6 ngày/tuần.
Tiếng Trung đọc hiểu, giao tiếp tốt
Tại CÔNG TY TNHH THỜI TRANG CHÂU BÁCH Thì Được Hưởng Những Gì
Mức hỗ trợ: 3.000.000 đồng đến 4.000.000 đồng.
Hỗ trợ ăn trưa: 30.000 đồng
Được đào tạo chuyên sâu về Marketing, Branding, Content .... bởi quản lý dày dặn kinh nghiệm, từng hợp tác với các nhãn hàng, thương hiệu quốc tế.
Cơ hội thực hành và áp dụng kiến thức marketing vào thực tế.
Làm việc trong môi trường năng động, sáng tạo của ngành thời trang.
Cơ hội đánh giá thăng tiến các vị trí chính thức nhân viên, chuyên viên, trưởng nhóm ....
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THỜI TRANG CHÂU BÁCH
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
