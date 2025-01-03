Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH GIA CÔNG VÀ XUẤT NHẬP KHẨU HOA VIỆT làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Marketing Tại CÔNG TY TNHH GIA CÔNG VÀ XUẤT NHẬP KHẨU HOA VIỆT
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: số 229 đường Sao Biển 6, vinhome ocean park 2, văn giang, hưng yên, Huyện Gia Lâm
Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận
Lên kế hoạch và triển khai các chiến lược marketing nhằm tăng nhận diện thương hiệu và doanh thu.
Quản lý và tối ưu hóa các chiến dịch quảng cáo trên các nền tảng số.
Phát triển nội dung sáng tạo cho website, mạng xã hội, email marketing.
Nghiên cứu và đề xuất các đề tài marketing nhằm tối ưu chi phí và tăng doanh thu.
Xây dựng mối quan hệ với khách hàng và đối tác.
Phối hợp với các phòng ban khác để đảm bảo hiệu quả công việc chung.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Kinh nghiệm: Ít nhất 1 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Marketing hoặc sale về ngành nhựa PTFE
nhựa PTFE
Sáng tạo, nhạy bén với xu hướng mới trong marketing.
Kỹ năng giao tiếp, thuyết phục và xây dựng mối quan hệ tốt.
Biết sử dụng các công cụ Digital Marketing như Google Ads, Facebook Ads, SEO, email marketing...
Thái độ: Có tính trách nhiệm cao, đam mê và sáng tạo trong công việc.
Tại CÔNG TY TNHH GIA CÔNG VÀ XUẤT NHẬP KHẨU HOA VIỆT Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập khi đạt 100% KPI: Thoả thuận
Lương cứng: 10 - 15 triệu VND
Lương cứng không phụ thuộc doanh số
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH GIA CÔNG VÀ XUẤT NHẬP KHẨU HOA VIỆT
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
