Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH GIA CÔNG VÀ XUẤT NHẬP KHẨU HOA VIỆT làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: số 229 đường Sao Biển 6, vinhome ocean park 2, văn giang, hưng yên, Huyện Gia Lâm

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận

Lên kế hoạch và triển khai các chiến lược marketing nhằm tăng nhận diện thương hiệu và doanh thu.

Quản lý và tối ưu hóa các chiến dịch quảng cáo trên các nền tảng số.

Phát triển nội dung sáng tạo cho website, mạng xã hội, email marketing.

Nghiên cứu và đề xuất các đề tài marketing nhằm tối ưu chi phí và tăng doanh thu.

Xây dựng mối quan hệ với khách hàng và đối tác.

Phối hợp với các phòng ban khác để đảm bảo hiệu quả công việc chung.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinh nghiệm: Ít nhất 1 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Marketing hoặc sale về ngành nhựa PTFE

Sáng tạo, nhạy bén với xu hướng mới trong marketing.

Kỹ năng giao tiếp, thuyết phục và xây dựng mối quan hệ tốt.

Biết sử dụng các công cụ Digital Marketing như Google Ads, Facebook Ads, SEO, email marketing...

Thái độ: Có tính trách nhiệm cao, đam mê và sáng tạo trong công việc.

Tại CÔNG TY TNHH GIA CÔNG VÀ XUẤT NHẬP KHẨU HOA VIỆT Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: Thoả thuận

Lương cứng: 10 - 15 triệu VND

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH GIA CÔNG VÀ XUẤT NHẬP KHẨU HOA VIỆT

