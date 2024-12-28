Tuyển Nhân viên Marketing Công Ty TNHH Dex Logistics Vietnam làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 13 Triệu

Mức lương 8 - 13 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Tầng 26, tháp B, tòa nhà Sông Đà, Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 8 - 13 Triệu

+ Test, tìm hiểu các mẫu thời trang hot tại Hàn

+ Lập kênh bán hàng và bán trên các nền tảng bán hàng online

+ Chạy quảng cáo (Facebook, Shopee hoặc Tiktok), booking

+ Báo cáo doanh số, chi tiêu

+ Duy trì, chăm sóc và phát triển mối quan hệ với các nhà cung cấp và khách hàng

+ Các công việc khác theo phân công

Với Mức Lương 8 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

+ Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Marketing hoặc các chuyên ngành liên quan

+ Có từ 2-3 năm kinh nghiệm làm trong chuyên ngành Marketing, bán hàng online

+ Biết sử dụng các phần mềm chỉnh sửa ảnh và video: PTS, Capcut,...

+ Có tư duy kinh doanh, nắm bắt thị trường, nhu cầu của khách hàng

+ Có gu thời trang là một điểm mạnh

Tại Công Ty TNHH Dex Logistics Vietnam Thì Được Hưởng Những Gì

+ Thời gian làm việc: 8h-17h thứ 2 đến thứ 6

+ Mức lương: thỏa thuận

+ Được đóng đầy đủ về các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và các gói bảo hiểm sức khỏe khác.

+ Có cơ hội thăng tiến trong nghề nghiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Dex Logistics Vietnam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin