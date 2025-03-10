Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH KARMAX & COMPANY VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

CÔNG TY TNHH KARMAX & COMPANY VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 10/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 11/04/2025
Nhân viên Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Marketing Tại CÔNG TY TNHH KARMAX & COMPANY VIỆT NAM

Mức lương
8 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Đội Cấn, Liễu Giai,Hà Nội

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

Xây dựng & Quản lý chiến lược Performance Marketing
Lập kế hoạch và triển khai các chiến dịch quảng cáo trên Facebook, TikTok, đảm bảo KPIs về doanh thu, ROAS, CAC, LTV.
Phân tích dữ liệu từ các nền tảng quảng cáo, điều chỉnh chiến dịch theo hiệu suất thực tế.
Theo dõi xu hướng quảng cáo, thuật toán để tối ưu hiệu suất và tối đa ngân sách.
Tối ưu hóa hiệu suất quảng cáo
Test A/B liên tục về nội dung, target, ngân sách để cải thiện tỷ lệ chuyển đổi.
Quản lý, theo dõi và tối ưu cost-per-click (CPC), cost-per-action (CPA), cost-per-lead (CPL), cost-per-acquisition (CAC).
Tối ưu phễu bán hàng và tỷ lệ chuyển đổi (Conversion Rate) trên các nền tảng.
Theo dõi và đề xuất chiến lược remarketing, lookalike audience để tăng tỷ lệ chốt đơn.
Phối hợp với các bộ phận liên quan
Làm việc chặt chẽ với Content & Creative để sản xuất nội dung quảng cáo phù hợp từng nền tảng.
Kết hợp với Sales để tối ưu trải nghiệm khách hàng và cải thiện tỷ lệ chốt đơn.
Hỗ trợ CRM & Retention Marketing để tối ưu chiến lược khách hàng quay lại (Retargeting, Email/SMS marketing).
Báo cáo & Đề xuất chiến lược tối ưu
Theo dõi, phân tích báo cáo chi tiết về hiệu suất quảng cáo, đề xuất phương án tối ưu hóa.
Lập báo cáo định kỳ (tuần/tháng) gửi lên cấp quản lý, đề xuất cải thiện chiến lược dựa trên dữ liệu thực tế.

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có 1-2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Digital Marketing, Performance Marketing.
Thành thạo chạy quảng cáo ít nhất 1 trong các kênh Facebook Ads, TikTok Ads, Google Ads
Am hiểu về tracking, pixel, retargeting, lookalike audience.
Kinh nghiệm tối ưu ROAS, CAC, LTV, CPA, Conversion Rate.
Sử dụng thành thạo Google Analytics, Meta Business Suite, TikTok Ads Manager.
Kỹ năng phân tích dữ liệu mạnh, tư duy tối ưu hóa.
Có kinh nghiệm trong ngành bán lẻ là lợi thế..

Tại CÔNG TY TNHH KARMAX & COMPANY VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng và thưởng dự án (12 - 15Tr)
Cơ hội thăng tiến lên Leader
Được đào tạo chuyên sâu về data-driven marketing, automation, AI-based advertising.
Môi trường làm việc sáng tạo, linh hoạt, có cơ hội thử nghiệm nhiều chiến dịch lớn.
Được đào tạo và kèm cặp bởi các chuyên gia có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực quản lý tại các start-up và tập đoàn lớn.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH KARMAX & COMPANY VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Đội Cấn - Liễu Giai - Ba Đình - Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

