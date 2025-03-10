Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH KARMAX & COMPANY VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

Mức lương 8 - 15 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Đội Cấn, Liễu Giai,Hà Nội

Mô Tả Công Việc

Xây dựng & Quản lý chiến lược Performance Marketing

Lập kế hoạch và triển khai các chiến dịch quảng cáo trên Facebook, TikTok, đảm bảo KPIs về doanh thu, ROAS, CAC, LTV.

Phân tích dữ liệu từ các nền tảng quảng cáo, điều chỉnh chiến dịch theo hiệu suất thực tế.

Theo dõi xu hướng quảng cáo, thuật toán để tối ưu hiệu suất và tối đa ngân sách.

Tối ưu hóa hiệu suất quảng cáo

Test A/B liên tục về nội dung, target, ngân sách để cải thiện tỷ lệ chuyển đổi.

Quản lý, theo dõi và tối ưu cost-per-click (CPC), cost-per-action (CPA), cost-per-lead (CPL), cost-per-acquisition (CAC).

Tối ưu phễu bán hàng và tỷ lệ chuyển đổi (Conversion Rate) trên các nền tảng.

Theo dõi và đề xuất chiến lược remarketing, lookalike audience để tăng tỷ lệ chốt đơn.

Phối hợp với các bộ phận liên quan

Làm việc chặt chẽ với Content & Creative để sản xuất nội dung quảng cáo phù hợp từng nền tảng.

Kết hợp với Sales để tối ưu trải nghiệm khách hàng và cải thiện tỷ lệ chốt đơn.

Hỗ trợ CRM & Retention Marketing để tối ưu chiến lược khách hàng quay lại (Retargeting, Email/SMS marketing).

Báo cáo & Đề xuất chiến lược tối ưu

Theo dõi, phân tích báo cáo chi tiết về hiệu suất quảng cáo, đề xuất phương án tối ưu hóa.

Lập báo cáo định kỳ (tuần/tháng) gửi lên cấp quản lý, đề xuất cải thiện chiến lược dựa trên dữ liệu thực tế.

Yêu Cầu Công Việc

Có 1-2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Digital Marketing, Performance Marketing.

Thành thạo chạy quảng cáo ít nhất 1 trong các kênh Facebook Ads, TikTok Ads, Google Ads

Am hiểu về tracking, pixel, retargeting, lookalike audience.

Kinh nghiệm tối ưu ROAS, CAC, LTV, CPA, Conversion Rate.

Sử dụng thành thạo Google Analytics, Meta Business Suite, TikTok Ads Manager.

Kỹ năng phân tích dữ liệu mạnh, tư duy tối ưu hóa.

Có kinh nghiệm trong ngành bán lẻ là lợi thế..

Tại CÔNG TY TNHH KARMAX & COMPANY VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng và thưởng dự án (12 - 15Tr)

Cơ hội thăng tiến lên Leader

Được đào tạo chuyên sâu về data-driven marketing, automation, AI-based advertising.

Môi trường làm việc sáng tạo, linh hoạt, có cơ hội thử nghiệm nhiều chiến dịch lớn.

Được đào tạo và kèm cặp bởi các chuyên gia có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực quản lý tại các start-up và tập đoàn lớn.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH KARMAX & COMPANY VIỆT NAM

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH KARMAX & COMPANY VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.