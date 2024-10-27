Tuyển Nhân viên Marketing DFURNI JSC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận

Phát triển và quản lý nội dung cho các kênh truyền thông xã hội (Facebook, Tiktok...), website và các tài liệu quảng cáo khác Hỗ trợ chiến dịch: Thực hiện và theo dõi hiệu quả các chiến dịch quảng bá và khuyến mãi Phân tích thị trường: Nghiên cứu thị trường, đối thủ cạnh tranh và xu hướng tiêu dùng để đưa ra các chiến lược marketing hiệu quả. Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của quản lý.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1. Công cụ: Thành thạo canva, capcut

2. Kinh nghiệm: Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực marketing, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong ngành nội thất.

3. Kỹ năng: Kỹ năng giao tiếp tốt, khả năng làm việc nhóm, sáng tạo và nhạy bén với xu hướng thị trường.

– Ứng dụng cơ bản về các công cụ chỉnh sửa hình ảnh và video

– Am hiểu về các loại hình báo chí và các phương tiện truyền thông: báo mạng, báo giấy, phát thanh và báo hình.

– Hiểu biết tổng quan về Marketing.

– Ưu tiên các ứng viên am hiểu ngành nội thất, kiến trúc.

– Có khả năng nắm bắt xu thế và các trend nhanh chóng.

– Kỹ năng đàm phán chiến lược, Kỹ năng lập ngân sách

– Kỹ năng quản lý và tổ chức công việc tốt

– Kỹ năng tìm kiếm thông tin tốt.

– Có khả năng sáng tạo, đề xuất ý tưởng.

– Tận tâm, nhiệt tình và trách nhiệm với công việc.

– Khả năng làm việc độc lập.

– Kỹ năng lập kế hoạch, Kỹ năng đo lường hiệu quả/ hiệu suất làm việc;

Tại DFURNI JSC Thì Được Hưởng Những Gì

- Được hướng dẫn đào tạo về nghiệp vụ, kỹ năng và cơ hội thăng tiến trong nghề nghiệp.

- Chế độ thu nhập tương xứng với vị trí công việc, năng lực và kết quả thực hiện công việc

- Chế độ lương tháng 13, thưởng theo kết quả kinh doanh

- Chế độ khám sức khỏe định kỳ hàng năm.

- Chế độ nghỉ mát hàng năm cùng cán bộ nhân viên toàn Công ty.

- Chế độ hiếu hỉ, sinh nhật...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại DFURNI JSC

