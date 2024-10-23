Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ VÀ GIÁO DỤC ABIS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ VÀ GIÁO DỤC ABIS
Ngày đăng tuyển: 23/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 23/10/2024
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ VÀ GIÁO DỤC ABIS

Nhân viên Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Marketing Tại CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ VÀ GIÁO DỤC ABIS

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: N2

- 06,07 Trung tâm TMDV Origami khu đô thị Vinhomes Grand Park, Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận

Lập kế hoạch và triển khai chiến dịch marketing Quản lý nội dung và kênh truyền thông Thực hiện quay, dựng các video trên các kênh truyền thông mạng xã hội (Facebook, Website, Youtube, TikTok và các kênh media khác) Thiết kế và thực hiện chiến lược tiếp cận khách hàng Quay phim, chụp hình phục vụ cho các sự kiện cùa công ty đáp ứng thời gian yêu cầu. Phối hợp với các bộ phận liên quan xây dựng ý tưởng, thiết kế nội dung quảng cáo, bài viết trên các nền tảng mạng xã hội (Facebook, Instagram, YouTube, TikTok) và website của trung tâm. Quản lý kho hình ảnh, video. Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Quản lý.
Lập kế hoạch và triển khai chiến dịch marketing
Quản lý nội dung và kênh truyền thông
Thực hiện quay, dựng các video trên các kênh truyền thông mạng xã hội (Facebook, Website, Youtube, TikTok và các kênh media khác)
Thiết kế và thực hiện chiến lược tiếp cận khách hàng
Quay phim, chụp hình phục vụ cho các sự kiện cùa công ty đáp ứng thời gian yêu cầu.
Phối hợp với các bộ phận liên quan xây dựng ý tưởng, thiết kế nội dung quảng cáo, bài viết trên các nền tảng mạng xã hội (Facebook, Instagram, YouTube, TikTok) và website của trung tâm.
Quản lý kho hình ảnh, video.
Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Quản lý.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Chuyên môn: Kỹ thuật truyền hình, biên tập video, chuyên ngành marketing hoặc các chuyên ngành liên quan Kinh nghiệm 1-2 năm trong lĩnh vực marketing, ưu tiên có kinh nghiệm trong ngành giáo dục Hiểu biết về các kênh digital marketing, social media. Thái độ: Sáng tạo, gu thẩm mỹ tốt/trẻ trung/theo được xu hướng thế giới, ham học hỏi, năng nổ, nhiệt tình, linh hoạt, năng động, cởi mở, làm việc nhóm, chủ động trong công việc Ngoại ngữ: Anh văn Giao tiếp trung cấp Thẩm mỹ cao. Nắm bắt được xu hướng của người xem Kỹ năng làm việc nhóm và truyền tải ý tưởng tốt Sẵn sàng feedback và đưa ra chỉ dẫn hợp lý
Chuyên môn: Kỹ thuật truyền hình, biên tập video, chuyên ngành marketing hoặc các chuyên ngành liên quan
Kinh nghiệm 1-2 năm trong lĩnh vực marketing, ưu tiên có kinh nghiệm trong ngành giáo dục
Hiểu biết về các kênh digital marketing, social media.
Thái độ: Sáng tạo, gu thẩm mỹ tốt/trẻ trung/theo được xu hướng thế giới, ham học hỏi, năng nổ, nhiệt tình, linh hoạt, năng động, cởi mở, làm việc nhóm, chủ động trong công việc
Ngoại ngữ: Anh văn Giao tiếp trung cấp
Thẩm mỹ cao. Nắm bắt được xu hướng của người xem Kỹ năng làm việc nhóm và truyền tải ý tưởng tốt
Sẵn sàng feedback và đưa ra chỉ dẫn hợp lý

Tại CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ VÀ GIÁO DỤC ABIS Thì Được Hưởng Những Gì

Quyền lợi đối với nhân viên cơ hữu:
Lương cạnh tranh, thưởng theo hiệu quả công việc. Đào tạo nâng cao kỹ năng chuyên môn. Môi trường làm việc sáng tạo, cơ hội phát triển nghề nghiệp. Quà tặng Lễ, Tết,... Thưởng tháng 13 Nhiều phúc lợi khác sẽ trao đổi thêm khi phỏng vấn.
Lương cạnh tranh, thưởng theo hiệu quả công việc.
Đào tạo nâng cao kỹ năng chuyên môn.
Môi trường làm việc sáng tạo, cơ hội phát triển nghề nghiệp.
Quà tặng Lễ, Tết,...
Thưởng tháng 13
Nhiều phúc lợi khác sẽ trao đổi thêm khi phỏng vấn.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ VÀ GIÁO DỤC ABIS

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ VÀ GIÁO DỤC ABIS

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ VÀ GIÁO DỤC ABIS

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Lô Thương Mại số N2-24, N2-26 thuộc dự án Khu dân cư và Công viên Phước Thiện tại số 88 đường Phước Thiện khu phố Phước Thiện, Phường Long Bình, Thành phố Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

