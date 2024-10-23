Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ VÀ GIÁO DỤC ABIS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: N2 - 06,07 Trung tâm TMDV Origami khu đô thị Vinhomes Grand Park, Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận

Lập kế hoạch và triển khai chiến dịch marketing Quản lý nội dung và kênh truyền thông Thực hiện quay, dựng các video trên các kênh truyền thông mạng xã hội (Facebook, Website, Youtube, TikTok và các kênh media khác) Thiết kế và thực hiện chiến lược tiếp cận khách hàng Quay phim, chụp hình phục vụ cho các sự kiện cùa công ty đáp ứng thời gian yêu cầu. Phối hợp với các bộ phận liên quan xây dựng ý tưởng, thiết kế nội dung quảng cáo, bài viết trên các nền tảng mạng xã hội (Facebook, Instagram, YouTube, TikTok) và website của trung tâm. Quản lý kho hình ảnh, video. Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Quản lý.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Chuyên môn: Kỹ thuật truyền hình, biên tập video, chuyên ngành marketing hoặc các chuyên ngành liên quan Kinh nghiệm 1-2 năm trong lĩnh vực marketing, ưu tiên có kinh nghiệm trong ngành giáo dục Hiểu biết về các kênh digital marketing, social media. Thái độ: Sáng tạo, gu thẩm mỹ tốt/trẻ trung/theo được xu hướng thế giới, ham học hỏi, năng nổ, nhiệt tình, linh hoạt, năng động, cởi mở, làm việc nhóm, chủ động trong công việc Ngoại ngữ: Anh văn Giao tiếp trung cấp Thẩm mỹ cao. Nắm bắt được xu hướng của người xem Kỹ năng làm việc nhóm và truyền tải ý tưởng tốt Sẵn sàng feedback và đưa ra chỉ dẫn hợp lý

Tại CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ VÀ GIÁO DỤC ABIS Thì Được Hưởng Những Gì

Quyền lợi đối với nhân viên cơ hữu:

Lương cạnh tranh, thưởng theo hiệu quả công việc. Đào tạo nâng cao kỹ năng chuyên môn. Môi trường làm việc sáng tạo, cơ hội phát triển nghề nghiệp. Quà tặng Lễ, Tết,... Thưởng tháng 13 Nhiều phúc lợi khác sẽ trao đổi thêm khi phỏng vấn.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ VÀ GIÁO DỤC ABIS

