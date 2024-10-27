Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VẬN CHUYỂN TNT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 15 Triệu

Mức lương 7 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 42 Giải Phóng, Phường 4, Tân Bình

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 7 - 15 Triệu

Sáng tạo nội dung, đăng tải, quản trị nền tảng Tiktok, nhằm quảng bá thương hiệu và hỗ trợ kinh doanh đối với các sản phẩm của công ty để thu hút khách hàng tiềm năng (B2B).

Nghiên cứu, cập nhật công nghệ, thuật toán của Tiktok, các công cụ hỗ trợ cho Tiktok Ads.

Trực tiếp triển khai các chiến dịch quảng cáo trên Facebook/Tiktok theo ngân sách được duyệt.

Báo cáo định kỳ theo quy định và hỗ trợ cấp quản lý triển khai các hoạt động phục vụ công tác marketing (nếu có)

Với Mức Lương 7 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ học vấn: Tốt nghiệp Cao đẳng/ Đại học chuyên ngành Marketing, Truyền thông, hoặc các chuyên ngành liên quan.

Có khả năng xây dựng content TikTok, tạo các chiến dịch tiếp thị.

Hiểu biết cơ bản về các công cụ Digital Marketing, đặc biệt về TikTok Ads.

Tinh thần trách nhiệm cao, cẩn thận và trung thực.

Kỹ năng làm việc độc lập, làm việc nhóm và chịu được áp lực công việc.

Có tinh thần sẵn sàng học hỏi những kiến thức mới để áp dụng trong công việc.

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VẬN CHUYỂN TNT Thì Được Hưởng Những Gì

Chế độ nghỉ mát hàng năm, khám sức khỏe định kỳ, theo tình hình công ty.

Đóng BHXH, BHTN, BHYT và các chế độ khác theo luật Lao động.

Ngày nghỉ: nghỉ chế độ, phép năm và các ngày lễ/ Tết trong năm theo quy định.

Môi trường làm việc thoải mái, năng động

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VẬN CHUYỂN TNT

