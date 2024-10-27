Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH THÉP THÔNG MINH TOÀN CẦU làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH THÉP THÔNG MINH TOÀN CẦU làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH THÉP THÔNG MINH TOÀN CẦU
Ngày đăng tuyển: 27/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 07/11/2024
CÔNG TY TNHH THÉP THÔNG MINH TOÀN CẦU

Nhân viên Marketing

Tin tuyển dụng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Marketing Tại CÔNG TY TNHH THÉP THÔNG MINH TOÀN CẦU

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận

- Xây dựng, biên tập, đăng tin/bài nội dung của Công ty lên các nền tảng Youtube, Fanpage, Linked, Website...
- Biên tập lại các tin bài trên website, cung cấp thông tin, hình ảnh cho đối tác thực hiện hoạt động digital.
- Quản lý các tài nguyên thiết kế, quản lý các tài nguyên media. Triển khai quay phim, chụp ảnh theo kế hoạch. Edit source theo timeline content và các nội dung phát sinh.
- Thiết kế các ấn phẩm để truyền thông ngành nghề kinh doanh của Công ty.
- Các công tác văn phòng hỗ trợ phòng ban.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Biết quay chụp, photoshop hình ảnh.
- Khả năng viết content tốt
- Có 1 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương

Tại CÔNG TY TNHH THÉP THÔNG MINH TOÀN CẦU Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương: thỏa thuận theo năng lực
- Các chế độ và BHXH theo quy định
- Team building, môi trường tự do sáng tạo

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THÉP THÔNG MINH TOÀN CẦU

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH THÉP THÔNG MINH TOÀN CẦU

CÔNG TY TNHH THÉP THÔNG MINH TOÀN CẦU

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Ấp 1, Tân Tây, Huyện Thạnh Hoá, Tỉnh Long An

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

