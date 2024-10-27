Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH THÉP THÔNG MINH TOÀN CẦU làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Marketing Tại CÔNG TY TNHH THÉP THÔNG MINH TOÀN CẦU
- Hồ Chí Minh:
Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận
- Xây dựng, biên tập, đăng tin/bài nội dung của Công ty lên các nền tảng Youtube, Fanpage, Linked, Website...
- Biên tập lại các tin bài trên website, cung cấp thông tin, hình ảnh cho đối tác thực hiện hoạt động digital.
- Quản lý các tài nguyên thiết kế, quản lý các tài nguyên media. Triển khai quay phim, chụp ảnh theo kế hoạch. Edit source theo timeline content và các nội dung phát sinh.
- Thiết kế các ấn phẩm để truyền thông ngành nghề kinh doanh của Công ty.
- Các công tác văn phòng hỗ trợ phòng ban.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Khả năng viết content tốt
- Có 1 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương
Tại CÔNG TY TNHH THÉP THÔNG MINH TOÀN CẦU Thì Được Hưởng Những Gì
- Các chế độ và BHXH theo quy định
- Team building, môi trường tự do sáng tạo
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THÉP THÔNG MINH TOÀN CẦU
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
