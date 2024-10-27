Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH THÉP THÔNG MINH TOÀN CẦU làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing

- Xây dựng, biên tập, đăng tin/bài nội dung của Công ty lên các nền tảng Youtube, Fanpage, Linked, Website...

- Biên tập lại các tin bài trên website, cung cấp thông tin, hình ảnh cho đối tác thực hiện hoạt động digital.

- Quản lý các tài nguyên thiết kế, quản lý các tài nguyên media. Triển khai quay phim, chụp ảnh theo kế hoạch. Edit source theo timeline content và các nội dung phát sinh.

- Thiết kế các ấn phẩm để truyền thông ngành nghề kinh doanh của Công ty.

- Các công tác văn phòng hỗ trợ phòng ban.

Yêu Cầu Công Việc

- Biết quay chụp, photoshop hình ảnh.

- Khả năng viết content tốt

- Có 1 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương

Tại CÔNG TY TNHH THÉP THÔNG MINH TOÀN CẦU Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương: thỏa thuận theo năng lực

- Các chế độ và BHXH theo quy định

- Team building, môi trường tự do sáng tạo

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THÉP THÔNG MINH TOÀN CẦU

