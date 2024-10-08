Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI TÔ BA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI TÔ BA
Ngày đăng tuyển: 08/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 21/10/2024
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI TÔ BA

Nhân viên Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Marketing Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI TÔ BA

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 03 Hoa Đào, Phường 02, Phú Nhuận

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận

- Phối hợp với bộ phận bán hàng để phát triển chiến dịch quảng cáo, làm các loại thủ tục chính thức theo quy định của cơ quan nhà nước;
- Tham gia và thực hiện thuyết trình tại các buổi hội thảo, workshop, và sự kiện của công ty;
- Tìm kiếm sản phẩm công ty và đối thủ cạnh tranh, nhu cầu khách hàng cho các dòng sản phẩm;
- Hỗ trợ cung cấp báo giá, đề nghị, video, slide thuyết trình, sản phẩm mẫu, và tính năng sản phẩm, đối thủ cạnh tranh và phân tích khách hàng;
- Hỗ trợ dịch vụ chăm sóc khách hàng, bao gồm sự kiện kỉ niệm, giải trí;
- Theo dõi tiến trình thiết kế/ thiết lập / tem / biển quảng cáo;
- Kiểm soát, quản lý và cập nhật thông tin trên trang công ty (Facebook);
- Lên ý tưởng xây dựng Video quảng bá, Film TGT, hình ảnh xây dựng thương hiệu
- Báo cáo hàng ngày/ tuần/ tháng các công việc, sự việc kịp thời, đầy đủ và chính xác cho Trưởng phòng MKT.
- Phối hợp tốt với các đối tác nội bộ và bên ngoài nhằm triển khai, thực hiện các chiến lược, chính sách của công ty cũng như giải quyết những vấn đề phát sinh;
- Các công việc khác được giao theo chỉ định của Trưởng phòng MKT ở từng thời điểm cụ thể;

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam với ít nhất 3 năm KN trong lĩnh vực nuôi trồng thủy sản
Có kinh nghiệm thực tế, hiểu biết về nuôi tôm ít nhất 1 năm.
Am hiểu về Digital Marketing, kỹ năng Social media, Chạy SEO/ Promtion, nhắc nhở các trang online
Khả năng viết bài và định hướngnội dung sự kiện, truyền đạt thông điệp và ý tưởng
Thao tác thành thạo các phần mềm văn phòng, các công cụ hổ trợ làm việc trong lĩnh vực Marketing.
Kỹ năng thuyết trình, giao tiếp và đàm phán tốt, sẵn sàng đi công tác.

Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI TÔ BA Thì Được Hưởng Những Gì

Bảo hiểm tai nạn 24/24, Bảo hiểm xã hội được đóng theo quy định
- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động.
- Lương, thưởng hấp dẫn.
- Phụ cấp đi công tác
- Công ty sẽ cung cấp bữa ăn trưa cho nhân viên

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI TÔ BA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI TÔ BA

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI TÔ BA

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 03-05 Hoa Đào, Phường 02, Phú Nhuận, TPHCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

