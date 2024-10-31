Tuyển Nhân viên Marketing Công ty TNHH HTE Global làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận

Xây dựng, quản lý nội dung (bao gồm viết nội dung, trình bày nội dung, ý tưởng về hình ảnh) để chăm sóc Fanpage và các trang Social khác.

Viết nội dung quảng cáo cho các sản phẩm và chịu trách nhiệm quản lý nội dung Website, Facebook, Linkedin của Công ty.

Phối hợp với team để lên kế hoạch content chi tiết cho Fanpage của công ty.

Chịu trách nhiệm sản xuất nội dung truyền thông (Digital/Offline,…) như bài biết, idea video/hình ảnh,…

Lập kế hoạch SEO, SMM, Google Adwords tối ưu hóa thứ hạng của Website trên các trang tìm kiếm.

Tham gia cùng team xây dựng và quản lý các chiến dịch Marketing, đóng góp các ý tưởng nội dung sáng tạo cho chiến dịch Marketing cho công ty.

Thực hiện các công việc theo chỉ đạo trực tiếp từ Trưởng bộ phận và Ban lãnh đạo.

Liên tục cập nhật kiến thức/xu hướng mới để ứng dụng vào việc xây dựng và triển khai kế hoạch marketing chi tiết.

Mở rộng các kênh chưa khai thác nếu có.

Viết bài PR theo nội dung cấp trên yêu cầu,…

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Marketing hoặc các ngành khác có liên quan.

Có kinh nghiệm từ 02 năm trở lên.

Có kỹ năng SEO, SMM, Google Adwords,…

Có kinh nghiệm thiết kế website, wordpress.

Kỹ năng thiết kế poster, chỉnh sửa video.

Có khả năng sáng tạo và viết content quảng cáo/bài viết.

Có khả năng thuyết trình và làm việc theo nhóm.

Tiếng Anh giao tiếp và trao đổi qua email là một lợi thế.

Ưu tiên có kinh nghiệm trong lĩnh vực xây dựng và dịch vụ cho thuê.

Tại Công ty TNHH HTE Global Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: Thỏa thuận khi phỏng vấn.

Môi trường làm việc thân thiện, chuyên nghiệp, trẻ, năng động.

Tạo mọi điều kiện, cơ hội phát triển nghề nghiệp theo năng lực của từng cá nhân.

Tham gia đầy đủ các chế độ lao động, BHXH, BHYT, BHTN theo luật định và hưởng các chế độ phúc lợi và các chế độ đãi ngộ khác của Công ty.

Chế độ nghỉ phép, nghỉ lễ, nghỉ tết, du lịch theo quy định Nhà nước và quy chế Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH HTE Global

